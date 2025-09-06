現役美容師が伝授「帽子を一日中かぶっても髪がペチャンコにならない」唯一の方法――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。夏にまつわる大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2023年8月10日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
こんにちは！ 髪質改善専門家・美容師のKUMAです。全国から髪や頭皮でお悩みの方が訪れる美容院「area（エリア）」を東京都・江東区で3店舗運営しています。
今年の夏は異常な暑さですね。おでかけの際、帽子をかぶる方も多いのではないでしょうか？
しかし、一度でも帽子をかぶると、以後は髪がペチャンコになってしまうのがネックですよね。たとえばデートで飲食店に入った時など、TPO（時と場所）に応じて帽子は脱ぎたいところですが……。帽子を脱いだら、髪がペッチャンコで恥ずかしい思いをしたという話もよく聞きます。
そこで、今回は帽子を一日中かぶっても髪がペチャンコにならない、嘘のような唯一の方法を伝授いたします！
◆帽子をかぶると髪がペチャンコになる意外な理由
そもそも、なぜ帽子をかぶると髪がペチャンコになるのか？
帽子できつく押さえつけられているから髪がペチャンコになるということも、もちろんあるのですが……。
帽子をかぶることによって帽子と頭皮の間に汗をかきます。じつは、その汗や湿気が乾くと、その形に髪が定着してしまうからなんです。
こうなってしまうと、その後、いくら髪を立ち上げようとしても、残念ながら元には戻りません。もう一度髪を濡らさない限り直らないんです……。
◆髪が汗を吸収しなければよい
「そんなこと言っても、この暑い中どうしても汗はかくし、難しいでしょう」と思われるかもしれませんが、要するに、髪に汗や湿気が吸着しないようにすればよいのです。
その唯一の方法が、最近出てきた「ドライシャンプー」とか「ドライスプレー」といわれている商品です。
これらの商品は、中に含まれているスプレーパウダーが髪に付着すると、ニオイや汗を吸収してくれます。つまり、髪に水分を吸着させないようにする働きがあるんです！ これにより、いつまでも髪がサラサラでいられるという商品。信じられないようですが、使ってみると僕も正直びっくりしました！
雨で湿度が高い日でも、水分を髪に吸着させないので、ボサっとならないのでオススメですね！
◆帽子をかぶる前に「ドライスプレー」するだけ
では、早速実践編です！
「どうせ素人にはできないんだろ〜」
ご安心ください。そんなことはありません。やり方は超簡単。帽子をかぶる前に、ドライスプレー（ドライシャンプー）を髪全体にまんべんなくスプレーをしてください。
スプレーした後は、シャンプーをするようなイメージで髪全体にいきわたらせます。髪の毛1本1本をコーティングするようなイメージですね。
はい終わり。これだけです！
たったこれだけで、帽子を長時間かぶっても髪が驚くほどサラサラで、脱いだ後もペチャンコになりません。
脱いだ後は、もう一度このスプレーを簡単に吹きかけて、根元をシャンプーする感じでシャカシャカすれば、髪がまたふんわりと復活いたします。女性の場合は、もうこれだけで十分です！
◆髪に動きを出したい人は「ジェルワックス」でセット
一方、男性の場合はここからセットして髪を動かしたい方もいますよね。
その場合は、やはりワックスなどをつけないとだめです。しかし、そのまま普通のワックスを使うと、また帽子をかぶったら、もう動かせなくなります。
そこでオススメなのが「ジェルワックス」です！
通常のワックスだと、ついているところと、ついていないところが出てしまって、髪全体にまんべんなくつけるのが難しいのと、一度つぶれると元に戻らないという特徴があります。
