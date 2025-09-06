Portugal. The Manが、ニューシングル「Denali」をリリースした。

Portugal. The Manは、アラスカで誕生し、現在はポートランドを拠点に活動。音楽活動と並行して、様々な社会活動をサポートするオルタナティブロックバンドだ。

今年6月にリリースしたEP『uLu Selects Vol #2』から3カ月ぶりのリリースとなる本楽曲は、厚みのあるディストーションシンセとグランジ調のギターがうなりを上げ、フロントマン ジョン・ガーリーの滑らかなボーカルが重なる革新的な一曲。アートワークには、曲名にもなっている北米最高峰の山 デナリが描かれ、アラスカでの暮らし、先住民族、そして誤解や破壊をもたらそうとする者から自分たちのコミュニティを取り戻す闘いへのオマージュとなっている。

なお、Portugal. The Manは今秋よりヘッドラインツアーをスタート。11月6日のポートランドを皮切りに、シアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルス、シカゴ、トロント、ボストン、ニューヨーク、ワシントンD.C.を回り、オースティンでの最終公演で締めくくられる。

