暖かいのに足元すっきりな「ムートンシューズ」が欲しかった！クラークスの“最初の一足”が数量限定で復刻するよ
2025年に創業200周年を迎えた「Clarks（クラークス）」。
このたび、ブランドの原点ともいえる最初の一足「Petersburg（ピータースバーグ）」が復刻します。
9月12日（金）より、Clarksストアと公式オンラインストアにて販売開始。
特別な年にふさわしい一足が、数量限定で展開されるので、ぜひチェックしてくださいね。
創業200周年を迎えた、クラークスのアニバーサリーイヤーが豪華
創業200周年ということで、2025年販売のコレクションは、過去のアーカイブモデルを再解釈して現代的な要素を組み合わせたシューズが多数登場しています。
また、豪華なコラボレーションもあるなど、記念すべき年にふさわしいラインナップになっていますよ。
今回は、クラークスが始まるきっかけになったムートンスリッパ「ピータースバーグ」が復刻。
現代の技術と感性によって蘇る、貴重なシューズをぜひゲットして。
ブランドの始まりである「ピータースバーグ」が復刻
兄・サイラスの仕事を手伝っていた弟のジェームスが、羊革の端切れを用いて作ったのが「ピータースバーグ」。
これが、クラークスの第1号だったのです。
今でこそ、ムートンシューズは寒い季節の定番ですが、当時は内側に毛がついたスリッパは珍しく、あまりの履き心地の良さからあっという間に評判を呼んだそう。
そこから、クラークスの歴史が始まりました。
今回復刻される「Petersburg（ピータースバーグ）」（税込1万7600円）は、やさしいキャメルスエードの色味がおしゃれ。
クラフツマンシップとサステナブルな精神を受け継ぎながら、現代の技術や感性を用いて、より洗練されたルームウェアスタイルとして蘇ります。
200周年をお祝いするシューズはほかにも
最後に、創業200周年で登場しているアイテムの中から、デザイナーのニコラス・デイリー氏とコラボしたモデルをご紹介。
クラークス オリジナルズのアイコン『Wallabee（ワラビー）』がコラボ仕様になった「Clarks Originals x Nicholas Daley」（税込3万3000円）は、ブルーとレッドのタータンチェックが目を惹く一足です。
アッパーの周りとかかと部分には、独自のレザーステッチがほどこされているのもポイント。
フラワーフォブや赤チェックのリボンによって、定番のワラビーがより華やかになっています。
特別な一足を要チェック！
クラークスが誕生するきっかけになった「ピータースバーグ」の復刻は、これからの季節にもぴったりでうれしいですよね。
足元を暖かくしたいけど、ムートンブーツだとカジュアルになりすぎるのが気になるとき、「ピータースバーグ」なら足元をすっきりと見せてくれますよ。
数量限定なので、この機会をお見逃しなく◎
「クラークス」公式オンラインストア
https://www.clarks.co.jp/
参照元：
ピータースバーグ クラークスジャパン株式会社 プレスリリース
Clarks Originals x Nicholas Daley クラークスジャパン株式会社 プレスリリース
このたび、ブランドの原点ともいえる最初の一足「Petersburg（ピータースバーグ）」が復刻します。
9月12日（金）より、Clarksストアと公式オンラインストアにて販売開始。
特別な年にふさわしい一足が、数量限定で展開されるので、ぜひチェックしてくださいね。
創業200周年を迎えた、クラークスのアニバーサリーイヤーが豪華
創業200周年ということで、2025年販売のコレクションは、過去のアーカイブモデルを再解釈して現代的な要素を組み合わせたシューズが多数登場しています。
また、豪華なコラボレーションもあるなど、記念すべき年にふさわしいラインナップになっていますよ。
今回は、クラークスが始まるきっかけになったムートンスリッパ「ピータースバーグ」が復刻。
現代の技術と感性によって蘇る、貴重なシューズをぜひゲットして。
ブランドの始まりである「ピータースバーグ」が復刻
兄・サイラスの仕事を手伝っていた弟のジェームスが、羊革の端切れを用いて作ったのが「ピータースバーグ」。
これが、クラークスの第1号だったのです。
今でこそ、ムートンシューズは寒い季節の定番ですが、当時は内側に毛がついたスリッパは珍しく、あまりの履き心地の良さからあっという間に評判を呼んだそう。
そこから、クラークスの歴史が始まりました。
今回復刻される「Petersburg（ピータースバーグ）」（税込1万7600円）は、やさしいキャメルスエードの色味がおしゃれ。
クラフツマンシップとサステナブルな精神を受け継ぎながら、現代の技術や感性を用いて、より洗練されたルームウェアスタイルとして蘇ります。
200周年をお祝いするシューズはほかにも
最後に、創業200周年で登場しているアイテムの中から、デザイナーのニコラス・デイリー氏とコラボしたモデルをご紹介。
クラークス オリジナルズのアイコン『Wallabee（ワラビー）』がコラボ仕様になった「Clarks Originals x Nicholas Daley」（税込3万3000円）は、ブルーとレッドのタータンチェックが目を惹く一足です。
アッパーの周りとかかと部分には、独自のレザーステッチがほどこされているのもポイント。
フラワーフォブや赤チェックのリボンによって、定番のワラビーがより華やかになっています。
特別な一足を要チェック！
クラークスが誕生するきっかけになった「ピータースバーグ」の復刻は、これからの季節にもぴったりでうれしいですよね。
足元を暖かくしたいけど、ムートンブーツだとカジュアルになりすぎるのが気になるとき、「ピータースバーグ」なら足元をすっきりと見せてくれますよ。
数量限定なので、この機会をお見逃しなく◎
「クラークス」公式オンラインストア
https://www.clarks.co.jp/
参照元：
ピータースバーグ クラークスジャパン株式会社 プレスリリース
Clarks Originals x Nicholas Daley クラークスジャパン株式会社 プレスリリース