ウクライナ戦で先制点をマークしたフランスのオリーセ。（C）Getty Images

写真拡大

　長い距離を走り、最後に仕留めた。

　フランス代表は現地９月５日、北中米ワールドカップのヨーロッパ予選でウクライナ代表と敵地で対戦し、２−０で快勝した。

　チームを勢いづかせる先制点を奪ったのは、マイケル・オリーセ。10分、自陣から左足でロングフィード。これを敵陣の左サイドでブラッドレー・バルコラが収める。バルコラはゆっくりとドリブル。その間にオリーセは前線に駆け上がり、ボックス内に進入。バルコラの折り返しを左足ダイレクトで流し込んだ。
 
　試合を中継した『DAZN』の公式Xが「実はロングすぎるワンツーだった」と題して得点シーンを公開。「オリーセ、バルコラそしてオリーセ クラブから公式戦４連発」と綴る。

　フランスは82分に絶対的エースのキリアン・エムバペがネットを揺らし、勝負を決定づける。ウクライナの反撃をシャットアウトするなど、攻守で盤石の戦いぶりを見せた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】オリーセ、バルコラそしてオリーセ！ ダイナミックなワンツーで先制弾

 