フランス代表オリーセの先制弾、「実はロングすぎるワンツーだった」。自陣からフィード→前線に駆け上がりダイレクトで仕留める
長い距離を走り、最後に仕留めた。
フランス代表は現地９月５日、北中米ワールドカップのヨーロッパ予選でウクライナ代表と敵地で対戦し、２−０で快勝した。
チームを勢いづかせる先制点を奪ったのは、マイケル・オリーセ。10分、自陣から左足でロングフィード。これを敵陣の左サイドでブラッドレー・バルコラが収める。バルコラはゆっくりとドリブル。その間にオリーセは前線に駆け上がり、ボックス内に進入。バルコラの折り返しを左足ダイレクトで流し込んだ。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが「実はロングすぎるワンツーだった」と題して得点シーンを公開。「オリーセ、バルコラそしてオリーセ クラブから公式戦４連発」と綴る。
フランスは82分に絶対的エースのキリアン・エムバペがネットを揺らし、勝負を決定づける。ウクライナの反撃をシャットアウトするなど、攻守で盤石の戦いぶりを見せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オリーセ、バルコラそしてオリーセ！ ダイナミックなワンツーで先制弾
フランス代表は現地９月５日、北中米ワールドカップのヨーロッパ予選でウクライナ代表と敵地で対戦し、２−０で快勝した。
チームを勢いづかせる先制点を奪ったのは、マイケル・オリーセ。10分、自陣から左足でロングフィード。これを敵陣の左サイドでブラッドレー・バルコラが収める。バルコラはゆっくりとドリブル。その間にオリーセは前線に駆け上がり、ボックス内に進入。バルコラの折り返しを左足ダイレクトで流し込んだ。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが「実はロングすぎるワンツーだった」と題して得点シーンを公開。「オリーセ、バルコラそしてオリーセ クラブから公式戦４連発」と綴る。
フランスは82分に絶対的エースのキリアン・エムバペがネットを揺らし、勝負を決定づける。ウクライナの反撃をシャットアウトするなど、攻守で盤石の戦いぶりを見せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オリーセ、バルコラそしてオリーセ！ ダイナミックなワンツーで先制弾