35歳捕手のドジャース“電撃復帰”案に「クレイジーだ…でも」相次ぐ負傷に「時が来た？」再契約はあるのか

捕手2人を欠く緊急事態でバーンズの電撃復帰はあるのか(C)Getty Images

ドジャースが現地時間9月5日、敵地でのオリオールズ戦に1−2で敗れ、4連敗となった。1−1で迎えた9回にタナー・スコットが登板。二死からサミュエル・バサロに右中間へサヨナラ本塁打を浴びてしまった。

【動画】緊急登板の大谷翔平 オリオールズ打線相手に三振を奪うシーン

チームはこれで悪夢の4連敗となったが、それ以上に気になるのが、今後の捕手事情だ。正捕手のウィル・スミス、24歳の若手捕手ダルトン・ラッシングが相次ぐ負傷に見舞われた。

ファウルチップを右手甲に受けてスミスが欠場する中、この日出場したラッシングが自打球で負傷退場。球団は「右下腿打撲」と発表。その後は第3の捕手であるベン・ロートベットがマスクを被ったが、スミスとラッシングが戻るまでにロートベットひとりでは厳しいのが現状だ。

そこで、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』はXで「時が来た？」と投げかけた。その内容は、元ドジャースで現在は未所属のオースティン・バーンズと再契約するかというものだ。

バーンズはドジャースからDFAとなった後、5月20日に自由契約となり、その後は6月27日にジャイアンツとマイナー契約を結んだ。しかし、8月1日に退団が発表されて現在はFAとなっているが、所属先が決まっていない状況が続いている。