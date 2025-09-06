「ワガママなスターではないと示した」ルーティーンを崩した大谷翔平の“志願登板”に米紙も敬服「通常は勇気ある行動とは言えない」

滝汗をかきながら、マウンドで全力投球を続けた大谷(C)Getty Images

「誰かがふざけているのかと思った」（米紙『Baltimore Sun』より）

オリオールズを率いるトニー・マンソリーノ監督も思わず苦笑いを浮かべる緊急決定だった。

【動画】緊急登板の大谷翔平 オリオールズ打線相手に三振を奪うシーン

現地時間9月5日、敵地でのオリオールズ戦にドジャースの大谷翔平は「1番投手兼DH」で先発。予定を前倒ししてのスクランブル登板だったが、3回2／3を投げて無失点。被安打3、与四球1、5奪三振と好投した。

予期せぬマウンドだった。試合開始の約4時間半前に先発予定だったタイラー・グラスノーが背中の張りを訴えて登板を回避。風邪の症状のために現地時間9月3日の先発登板を回避していた大谷の当初の次回登板予定日は、8日（現地時間）のロッキーズ戦だったが、本人の意向もあって、調整ルーティーンを崩してオリオールズ戦でのマウンドに立った。

決して状態は芳しくはなかった。実際、球数も肩で息をしていた降板時には70を数えた。それでも最速101.5マイル（約163.3キロ）を記録した4シームとカーブを軸にオリオールズ打線に付け入る隙を与えずに投げ抜いた。

チームは1-2と惜敗して連敗も「4」に伸びた。そうした苦境を打破しようとした大谷の決断には、米メディアでも驚きは広まった。