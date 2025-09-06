「今はとにかく燃え尽きた、やりきったな、という達成感にあふれています! 夏のいろんな魅力を満喫できた一日になりました」

【写真】行けた人が羨ましい！ 大盛り上がりだった辰巳ゆうとフェス

そう言ってすがすがしい笑顔を見せたのは、“演歌の王子様”辰巳ゆうと。夏をテーマにした『辰巳ゆうとフェスティバル〜運命の夏祭り〜』は昼・夜の2回公演。

「僕の人生ですごく大きな経験でしたね」

自身の曲はもちろん、北島三郎から桑田佳祐、aikoまで、幅広い年代の夏の名曲をカバーした。

「自分が歌いたい曲よりも、みなさんに楽しんでもらえることを最優先しました。

普段のコンサートではなかなかカバーする機会のない曲ばかりを選んだので、年に1回の、一番攻めたセットリストになったと思いますね」

準備は想像以上に大変だったと振り返る。

「でも終えてみると、来年もまたやりたいなという気持ちに。“一人フェス”状態だったので、次こそはゲストも呼べたらいいな（笑）」

この夏の忘れられない思い出として語ってくれたのは、念願の富士登山。

「5合目からスタートし5合目まで戻ってくるプランで、1泊2日で行ってきました。7合目から8合目は、岩場をひたすら登っていくような感じ。足もパンパンだし、メンタルとの戦いでしたね。その晩に山小屋で食べたレトルトカレーが驚くほどおいしくて! 全身に染み渡りました」

翌日は朝2時に出発し、山頂で御来光を拝むことができた。

「普段は何げなく見ている太陽なのに、自然と涙が出てくるほど感動しちゃって。“人生観が変わる”とよく言うけど、本当でした。これ以降、しんどいときも“今は富士山の7合目だ”と思える。僕の人生ですごく大きな経験でしたね」

山頂にある神社の絵馬には、最新シングル『運命の夏』ヒット祈願と、『NHK紅白歌合戦』初出場への願いを記してきたと語る。

曲名にちなんで、人生最大の“運命”を感じた出会いを聞くと、

「愛犬のバズ（トイプードルの♂）です。最近は、より甘えん坊になってきて。僕が留守のときに“寂しさアピール”として、わざとベッドに粗相をすることも（笑）。でも僕がいるときはちゃんとできるんですよ。バズは息子でもあり、時には相棒のような存在。これからも、一緒にいろんなところへお出かけしたいです」

歌手としての運命を決定づけた一曲は、『迷宮のマリア』。現在、柏レイソルのFW・垣田裕暉選手が応援歌として使用していることでも話題に。

「この曲で、コンサートでの合いの手が生まれました。みなさんが立ち上がって盛り上がってくださる姿を見ると、毎回うれしくなりますね。そして普段、僕の歌を聴かない人たちにも届き始めていると感じます。今後、僕の代名詞になってくれるといいな」

9月20日からは大阪で『秋だ！ 笑いだ！ 松竹新喜劇 九月公演』に出演。10月24日にはLINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）でライブ、12月にはクリスマスディナーショーを控えるなど、その勢いは止まらない。

「実は9月7日に、柏レイソルのスタジアムで歌わせてもらいます。レイソルサポーターの方と“ゆうサポ”（ファンネーム）がつないでくれた縁だと思うと、本当にありがたいです。辰巳ゆうと、今年もまだまだ頑張ります!」

夏の名曲を集めた一人フェス、『辰巳ゆうとフェスティバル〜運命の夏祭り〜』が開催された。

一緒に楽しい夏を過ごせたら

「第1部（アロハ編）と第2部（浴衣編）でまったく衣装もセットリストも変わる2回公演。夏をテーマにした曲がたくさん出てきます。たくさん騒いじゃって大丈夫ですから。思う存分、動きに動きまくって、汗もかいて、一緒に楽しい夏を過ごせたらと思います!」

『辰巳ゆうとフェスティバル〜運命の夏祭り〜』レポート

アロハ編では最新曲『運命の夏』で幕開け。『波乗りジョニー』（桑田佳祐）や『あー夏休み』（TUBE）なども。MCの西寄ひがしとのレアなデュエットは『恋のバカンス』（ザ・ピーナッツ）、辰巳が客席を歌いながらラウンドするサービスタイムも設けられた。

息の合ったコール＆レスポンスで熱気は上昇、アンコールの『迷宮のマリア』では会場総立ちに。17曲ずつ計34曲を歌い上げた。辰巳にとっても、1600人の“ゆうサポ”にとっても、鮮やかな夏の1ページが心に刻まれた。

取材・文／高橋もも子