【映像】ゆい小池の登場に騒然となる瞬間

ゆい小池は大阪・関西万博スペシャルサポーターを務めるゆうちゃみと共に「EXPO 2025 SPECIAL STAGE」と題したコーナーに出演。イベントMCを務める鷲見から「ゆい小池さんです！」と紹介されると、コメント欄は「ゆい小池きたー！w」「まじで改名したんだw」と騒然となった。

その後、同じくMCを務めるEXITの兼近大樹から「何だ、ゆい小池って？」とシンプルに聞かれると、ゆい小池は「私、改名しました」と堂々と返していた。

ゆい小池は、8月放送のテレビ朝日系バラエティー『ロンドンハーツ』にてゆいちゃみから改名。その後、自身のInstagramにて、「【ご報告】ロンドンハーツに出演させていただき改名しましたッ ゆいちゃみ→ゆい小池になりましたあ〜 心機一転してこれからも頑張りますッ 必ず覚えてね??w よろしくお願いします！」と呼びかけていた。なお、ゆい小池改名後に『TGC』に登場するのはこれが初めて。

TGCは、「⽇本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8⽉から年2回開催している史上最⼤級のファッションフェスタ。今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」で、さいたまスーパーアリーナにて開催。MCはEXITと鷲見玲奈。中条あやみや池田エライザ、三吉彩花ほか、ライブゲストとしてILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:Iなども出演する。（「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」/ABEMA SPECIALチャンネルより）