「札幌２歳Ｓ・Ｇ３」（６日、札幌）

後方でじっくりと脚をためた１番人気のショウナンガルフ（牡２歳、栗東・須貝）が、大外から力強く抜け出してデビュー２連勝で重賞初制覇を飾った。騎乗した池添はこの勝利でＪＲＡ重賞１００勝達成。２着はマイペースで逃げた１０番人気のジーネキング。３着には武豊騎乗の牝馬で４番人気のスマートプリエールが入った。勝ち時計は１分５０秒６（良）。

須貝師は昨年のマジックサンズに続く連覇達成。伊藤雄二元調教師を超えるレース史上最多（１３年レッドリヴェール、１５年アドマイヤエイカン、２０年ソダシ、２４年マジックサンズ、２５年ショウナンガルフ）の５勝目となった。

後方からの豪快な差し切りに、池添は「スタート次第でポジションを決めようというプランでした。あまりスタートは速くなかったのでリズム良く進めていこうと思ってあのポジションになりました。結構外を回らされる形になったのですが、素晴らしく長くいい脚を使ってくれて、ポテンシャルの高さを見せてくれました」とパートナーの走りを絶賛。出世レースを無傷２連勝で突破。「新馬前からすごく楽しみにしていたんですが、無事に新馬をクリアしてくれて、ここが大事だと思っていました。しっかりクリアしてくれて、次に進めていけますしね。もう少し落ち着きが出てきてくれればさらに楽しみです」と、将来のさらなる飛躍を期待していた。