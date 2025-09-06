MINAMI・希空（のあ）・さくら、肌見せルックで堂々ランウェイ 圧巻オーラ放つ【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】インフルエンサーのMINAMI、YouTuber・さくら、タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」※ABEMAで独占無料生中継）に出演した。
【写真】辻ちゃん長女、人気インフルエンサーとランウェイ
https://twitter.com/modelpress/status/1964217610163409239
MINAMIが初のディレクションを⼿がけ、8⽉19⽇にローンチされたファッションブランド「Mixmii（ミクスミー）」のステージに登場した3人。さくらと希空は肩開きのトップス、MINAMIはファーの付いたカーディガンから美しいスタイルをのぞかせ、Y2K風の着こなしを見せていた。ランウェイでは、3人揃って歩き、トップでは堂々とポーズを決め圧巻のオーラを放っていた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆MINAMI・さくら・希空が揃ってランウェイ
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
