韓国人気Youtuberの突然の死に元妻のもとに悪質コメ殺到。ついには…

死亡したユーチューバー大図書館の元妻ユムダン（イ・チェウォン）が、悪質な書き込みに苦しんでいる。

ユムダンは9月6日午後、元夫でユーチューバーの大図書館の訃報が伝えられる中、自身のSNSアカウントの最新投稿に無差別な悪質コメントが寄せられる被害を受けた。

大多数のネットユーザーたちはユムダンの投稿に「どうかあまり辛がらないでほしい」「気持ちをしっかり落ち着けてほしい」など、彼女を慰めるコメントを書き込んだ。

しかし一部のネットユーザーは「お前のせいだ」「離婚した女と結婚するとどうなるかよくわかっただろ」といった荒唐無稽な悪質コメントを残した。このためユムダンは一部の投稿を削除したり、コメント欄を閉じたりした。

ユムダンは2015年に大図書館と結婚し、8年後の2023年に協議離婚した。大図書館は離婚理由について「私たちは結婚して7年くらいになるが、悪いことで別れるのではなく、家族という部分の負担を下ろしたことで、今はむしろ友達のようにもっと仲良くなっている状態だ」と明かし、良好な関係を維持していることを伝えていた。

大図書館の元妻ユムダン

大図書館はよ月6日午前8時40分ごろ、ソウル市広津区の自宅で死亡した状態で発見された。

【相談窓口】

一般社団法人日本いのちの電話連盟（電話、メール相談可能）

TEL：0570-783-556＝ナビダイヤル 午前10時から午後10時まで