ILLIT、夢は東京ドーム「夢は大きいほど良い」日本での“泣いた”思い出も明かす【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演。パフォーマンス後には囲み取材に応じ、日本での思い出や、グループのファッションリーダーについて答えた。
【写真】ILLIT、美脚際立つミニ丈衣装姿で取材会登場
日本での思い出を聞かれると、WONHEE（ウォンヒ）は「最近私たちは初めて『GLITTER DAY IN JAPAN』という単独公演をして、それが楽しかったです」と回答。IROHA（イロハ）は「私も同じ」と話し、「日本に来て1回で多くのファンの方と会うのが今回が初めてだったので楽しかったです」と振り返り、YUNAH（ユナ）も「私も同じです」と、MOKA（モカ）も「みんなたくさん泣きました！」と振り返った。
さらに、“グループ内でのファッションリーダーは？”という質問に、MINJU（ミンジュ）は「MOKA」と即答。MOKAは「スタイリッシュに服を着る」といい、「自分だけのカラーを服に溶け込ませるのでオシャレ」と絶賛。続けて、WONHEE（ウォンヒ）が「私もMOKAです！」と元気よく答えると、MOKAは照れ笑いを浮かべつつ「ありがとう！」と返していた。
最後に今後の目標を聞かれると、WONHEEは「私はもっと大きなステージで単独公演がしたいです！」と宣言。IROHAも「私も多くの地域に行って、私たちを応援してくださっているファンの皆さんにお会いしたいです」と笑顔で答えた。
また、MINJUは「“夢は大きいほど良い”と聞いたので、東京ドーム公演をしてみたい」と断言。MOKAは「日本での活動も、これからもっともっと活動していけたら」、YUNAHも「これからも健康で元気なまま活動し続けたいです」と意気込みを語った。（modelpress編集部）
{ILLIT「TGC」初出演は“緊張”も「本当に嬉しかった」日本デビュー曲も爽やかにアピールhttps://mdpr.jp/news/detail/4639759|button}
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ILLIT、美脚際立つミニ丈衣装姿で取材会登場
◆ILLIT、日本での思い出は？
日本での思い出を聞かれると、WONHEE（ウォンヒ）は「最近私たちは初めて『GLITTER DAY IN JAPAN』という単独公演をして、それが楽しかったです」と回答。IROHA（イロハ）は「私も同じ」と話し、「日本に来て1回で多くのファンの方と会うのが今回が初めてだったので楽しかったです」と振り返り、YUNAH（ユナ）も「私も同じです」と、MOKA（モカ）も「みんなたくさん泣きました！」と振り返った。
◆ILLIT、ファッションリーダーはMOKA
さらに、“グループ内でのファッションリーダーは？”という質問に、MINJU（ミンジュ）は「MOKA」と即答。MOKAは「スタイリッシュに服を着る」といい、「自分だけのカラーを服に溶け込ませるのでオシャレ」と絶賛。続けて、WONHEE（ウォンヒ）が「私もMOKAです！」と元気よく答えると、MOKAは照れ笑いを浮かべつつ「ありがとう！」と返していた。
◆ILLIT、夢は東京ドーム
最後に今後の目標を聞かれると、WONHEEは「私はもっと大きなステージで単独公演がしたいです！」と宣言。IROHAも「私も多くの地域に行って、私たちを応援してくださっているファンの皆さんにお会いしたいです」と笑顔で答えた。
また、MINJUは「“夢は大きいほど良い”と聞いたので、東京ドーム公演をしてみたい」と断言。MOKAは「日本での活動も、これからもっともっと活動していけたら」、YUNAHも「これからも健康で元気なまま活動し続けたいです」と意気込みを語った。（modelpress編集部）
{ILLIT「TGC」初出演は“緊張”も「本当に嬉しかった」日本デビュー曲も爽やかにアピールhttps://mdpr.jp/news/detail/4639759|button}
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】