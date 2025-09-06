M!LK山中柔太朗・超特急アロハら、個性光るダンスで会場沸かす「イイじゃん」ポーズ炸裂【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】M!LKの山中柔太朗・超特急の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）らが2025年9月6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演。「TGC」で初の試みとなる「TGC DANCING COLLECTION」に出演した。
【写真】山中柔太朗＆高松アロハ「イイじゃん」ポーズ
今回、ファッションとダンスを融合させたスペシャルステージが展開された。トップバッターとして「TGC」初登場となるブレイクダンスダンサー・半井重幸ことShigekixが颯爽と登場。柔らかな笑顔を見せランウェイを闊歩するも、音楽が流れると表情が一変。観客を圧倒するアクロバティックな動きと迫力あるダンスを披露し、会場を沸かせた。
続いて、LDH所属の音楽グループTHE JET BOY BANGERZからはTAKIとTAKUMIが参加。一糸乱れぬコンビネーションを見せ、ステージをあとにする際はお手振りや指ハートを見せるなどサービス精神旺盛な様子を見せた。
続くガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）のYUUKI（田中優希）は、長い手足を活かした軽やかなダンスで魅せた。曲の途中ではジャケットを脱ぎ捨て、観客からは歓声が。巧みな表現力でステージを自分のものにした。また、お笑いトリオ・3時のヒロインのかなでは以前から大ファンだと公言している嵐の楽曲「A・RA・SHI」を披露。“推し”である二宮和也のメンバーカラーである黄色の服やアイテムを身にまとい愛が伝わる完璧な踊りを見せた。
さらに、2026年公開予定の映画「純愛上等！」でW主演を控える山中と郄松がペアで登場。息ぴったりの動きを見せ、最後には山中が所属するM!LKの楽曲「イイじゃん」で象徴的な振り付けを披露。バックステージに戻る際にも色気たっぷりの表情で「イイじゃん」ポーズを再度見せるなど終始、会場を盛り上げた。
そして、最後には全員が登場。各々がリズムに合わせて観客にアピール。それぞれの個性が光るステージでボルテージを高めた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
◆THE JET BOY BANGERZら、華麗なダンス
◆M!LK山中柔太朗・超特急アロハら登場
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
