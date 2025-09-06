橋本環奈、サプライズ予言に会場どよめき 共演者からツッコミも「どうせとか言わないの」【カラダ探し THE LAST NIGHT】
【モデルプレス＝2025/09/06】女優の橋本環奈と俳優の眞栄田郷敦が6日、都内にて開催された映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』公開記念舞台挨拶に共演者らとともに出席。橋本がサプライズ演出を予言する場面があった。
【写真】橋本環奈が予言 サプライズで登場したキャスト
一同は大きな拍手と歓声に迎えられてステージに登場。イベントの途中で“公開記念のプレゼントを用意した”という羽住英一郎監督がステージから一旦降壇する場面が。ステージに残された登壇者たちが「何だろう」とざわつくと、橋本が「どうせまた“赤い人”が出てくるんでしょ（笑）」と劇中に登場する血まみれになった“赤い人”の登場を笑顔で予言した。
橋本の言葉の通り、キャストたちにはサプライズで“赤い人”が登場するという演出になっていたが、橋本の一言に会場は爆笑。共演者たちが「『どうせ』とか言わないの。本当にそうだったら困るから（笑）」「（自分も）一瞬そう思ったけど、言わないように我慢したの（笑）」と乗っかり、さらなる笑いが起こった。
橋本は「確かに（笑）」と共演者たちの言葉に納得し、「何だろう」「ホントに知らない」とサプライズへの期待を口に。すると、会場に“赤い人”の登場を予感させる効果音が流れ始め、「本当にそうだったら、本当にごめんなさい」と橋本。“赤い人”が橋本に渡すための花束を持って登場すると、橋本は口に手を当てて笑い、花束を受け取った。MCから「今回のサプライズはどうでした？」と声を掛けられた橋本は「いやぁ本当に、想像もできなくて」としれっと答え、「まさか“赤い人”からお花を頂けるなんてびっくり！」とコメント。橋本の機転を利かせたトークが会場を爆笑の渦に包み込んだ。
また、“共演者たちのいいところを探す”というお題に眞栄田は「頼もしい」と回答。前作のヒットを受けての今作の公開となったが、共演者たちとコミュニケーションを取る中で、前作を超えたいという共演者たちの強い思いを感じたそう。「（共演者たちが）頼もしいなと思いました。本当に責任感が強くて、みんな本当に自分の役を魅力的に演じられているなと思って」などと振り返った。
2022年に公開された実写映画『カラダ探し』の最新作となる本作は、前作を圧倒的な恐怖とスケールと凌駕する、刺激的ループ型ホラー。恋心を抱いていた明日香（橋本）を守れなかった高広（眞栄田）は、彼女を救い出すため、陸人（櫻井）たち新たなカラダ探しの参加者とともに、真夜中の遊園地を支配する“赤い人”の恐怖と対峙する。
この日は橋本、眞栄田、羽住監督のほか、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明、那須ほほみ、木村佳乃が登壇した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆橋本環奈、サプライズ予言に会場どよめき
◆眞栄田郷敦、共演者を絶賛
◆橋本環奈主演「カラダ探し THE LAST NIGHT」
