約500万円！ トヨタ“新”「大きなハイエース」発表！ 2.8リッター「直4」搭載＆MT設定もありの「300系」！ 広びろ内装もイイ「新モデル」豪州に登場

新「大きなハイエース」登場

トヨタのオーストラリア法人は2025年8月28日、商用バン「ハイエース」の新たな改良モデルを発表しました。

ハイエースは1967年の誕生以来、日本をはじめアジア、中近東、オセアニア、アフリカ、中南米など世界約150か国で販売されている商用車です。

積載性を重視した合理的なパッケージと高い信頼性が支持され、貨物輸送（バン）や乗客輸送（コミューター）などさまざまな業界で普及しています。

新たな大きめハイエース！

現在、日本で販売されているハイエースは2004年に登場した5代目（200系）ですが、海外では2019年からひと回り大きくなった6代目（300系）が販売されており、各地域の要求に合わせて200系と300系が取りまぜて販売されています。

ややこしい話になりますが、日本で一時期ミニバンとして販売されていた「グランドエース」は300系にあたります。

今回オーストラリアで発表された改良型は、300系がベースです。改良は主に安全性能と利便性の向上です。

エントリーグレードのMT車を除く全車のパーキングプレーキを電動化。アダプティブクルーズコントロール（ACC）の速度領域が0km／hからとなり、使い勝手が向上しました。

また、レーントレースアシストも追加され、ACC作動時に車線中央を維持するよう支援します。

装備面では、7インチのデジタルメータークラスターを全車に拡大採用し、9種類の表示モードを選択可能にしました。そのほか、エアコン性能向上のため新冷媒を導入するなど、改良は細部にわたります。

パワートレインは従来通りで、2.8リッター直列4気筒ディーゼルエンジン（最高出力130kW、最大トルク450Nm）に6速ATまたは6速MTを組み合わせ、後輪を駆動させます。

価格は5万1880豪ドル（約500万円）からとなっています。