◆卓球 ノジマＴリーグ（６日、大阪・池田市五月山体育館）

女子で首位の日本生命が今季ホーム初戦で同５位のトップ名古屋に３―１で今季４勝目（１敗）を飾った。勝ち点「１３」に伸ばし、首位をキープ。第１試合のダブルスで笹尾明日香、麻生麗名組が２―０で快勝し、第２試合のシングルスは１７歳の面手凛が小塩遥菜に２―３で惜敗。１勝１敗で迎えた第３試合に主将の早田ひなが登場。世界ツアー参戦のため約１か月ぶりの出場となり、木村香純を３―０で下した。第４試合は朱芊曦（中国）が３―１で勝ちきった。

大黒柱がホーム初戦を沸かせた。１勝１敗で託された第３試合。今季主将に就任した早田がストレート勝ちでチームに流れを引き寄せた。チームとしてもホーム初戦で勝利。主将は「１―１で回ってきてすごく緊張したのですが、（ゲームカウント）３―０で勝つことができて、チームとしては２―１で回すことができて良かったです」と安堵（ど）の表情を浮かべた。

第１ゲーム（Ｇ）を１１―８で奪うと、接戦の第２Ｇ。打倒・早田で向かってくる木村に対し、両ハンドのラリーで組み立てた。相手に先にゲームポイントを握られたが、こん身のフォアドライブで粘った。１０―１０の場合に１点を取った方が勝利するＴリーグ独自のルール「１本勝負」に持ち込み競り勝った。第３Ｇも８―６から連続得点で、マッチポイントから最後は力強いフォアドライブで勝負を決め、ホームの歓声に笑顔で応えた。

昨季は左腕負傷の影響もあり、上位チームが進出するプレーオフに参加できず、チームもリーグ２連覇を逃した。早田は今季、昨季の悔しさを胸に、主将に就任。Ｔリーグと同時期に行われる世界ツアー参戦のため出られない試合もあるが、今季に懸ける思いは強い。７日は同会場で同４位の京都と対戦。チームが目標に掲げる「王座奪還」へ、エースとして、主将としてけん引する。