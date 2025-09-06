Ｊ１のＧ大阪は６日、大阪・吹田市内のグラウンドで約１時間半練習を公開した。この日、ＡＣＬ２で使用されるボールを使ってトレーニングが行われた。

チームは１７日に、パナソニックスタジアム吹田で東方（ホンコン・チャイナ）との初戦を迎える。ナムディンＦＣ（ベトナム）、ラーチャブリーＦＣ（タイ）と同グループに入り、ＭＦ安部柊斗は「勝たないといけないグループに入っていると思う。全勝してグループ突破というところが大事ですし、Ｊリーグの間にＡＣＬ２が入ってきて移動もあるので、チーム全員で戦っていくしかない」と、一丸でのアジア制覇を掲げた。

ボールの感触としては「持った感じでは結構軽かったですね。パスが浮くな、とかそういう感じはありました」と、普段使用するＪリーグの公式球との違いを体感。それでも、練習では鋭いシュートも突き刺し「ミドルとかは入っていたので、感触的には良かったですね」と、問題はなさそうだ。

自身は２年間、モレンベーク（ベルギー）でプレーした経験も持ち、高い強度はＪリーグ屈指。芝の状態や気候の変化は懸念しつつ「難しいとは思いますけど自分自身、違う環境で２年間サッカーをやってきて、環境の変化には対応できると思う。特に問題はないかなと思います」と、いつも通りの姿勢で戦う。初戦を迎える前に、１３日の浦和戦（パナスタ）も勝利に導き、チームにさらなる勢いをもたらす。