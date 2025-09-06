◆秋季高校野球富山県大会 ▽１回戦 富山・雄山９―１新川・ＡＯＩＫＥ＝７回コールド＝（６日、砺波）

秋季富山県大会が開幕し、今年４月に創部した通信制高校のＡＯＩＫＥは、新川と連合チームを組み、１―９の７回コールドで富山・雄山に完敗した。連合チーム同士の対戦となったが、初回に先発投手と守備が崩れ４四死球、２安打、１失策などで３失点。２回からは右腕、各川旬時（おのがわ・しゅんと、１年）が登板したが、５イニングを投げて被安打１０の６失点（自責４）を喫した。打線もわずか２安打で１得点のみ。ベンチから出てきた田畑一也監督（５６）は「結果は残念ですが、これが現時点の力。練習でうまく出来ても、試合で発揮できない限り、こういう結果になる。普段の練習から、どう取り組むのか。前向きに言うと、来年に向けて準備の試合になりました」と振り返った。

ＡＯＩＫＥの野球部員は６人だが、２人は転入生のため高野連の規定で１年間は出場できない。今大会は１年生４人と、新川の６人の合同チームで挑んだ。夏場ではお互いのグラウンドを行き来しながら一緒に練習し、練習試合も５試合を消化。２勝２敗１分の成績だったが、本番では投打がかみ合わなかった。途中登板した各川は「練習試合と違って、公式戦は負けられないので緊張感がありました。みんな精一杯プレーしましたが、力は出せなかったです」と肩を落とした。

ＡＯＩＫＥは福井県小浜市に本校があり、サポート校として今年４月に富山・南砺市に「南砺福光キャンパス」を開校。全校生徒９人でスタートし、旧南砺福光高の校舎とグラウンド、屋内施設を利用して運営している。野球部も同時に創設され、富山県出身でダイエー、ヤクルト、近鉄、巨人の投手として活躍した田畑氏が監督に就任。「春先から技術の指導はほぼやっていないが、体の使い方などを教えてきた。彼らの能力は高いものがあり、３年を通して成長できるかが大切」。入学したばかりの１期生には、高い負荷をかけたウエイトトレーニングをするのではなく、自重を使って基礎的な体力強化を重視。骨盤を立てて姿勢を改善したり、胸郭や肩甲骨まわりの柔軟性を高めるなど、将来を見据えたトレーニングを続けてきた。

来春は新入生を迎え入れ、単独チームとしての出場を視野に入れる。「目に見える目標として甲子園がある。そこに向かって取り組んでいきます」と田畑監督。選手たちの成長を見据えながら新たなスタートを切る。（中田 康博）