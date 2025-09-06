º£¤«¤é½©¤Þ¤ÇOK¤Î¡¢GUÉ¨¾æ¥Ñ¥ó¥Ä2990±ß¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¡ª40Âå¤â»÷¹ç¤¦¥³¡¼¥Ç¤Î¥³¥Ä
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎÂçÆüÊý¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ñ¥Ã¥Ä¤¬¥ì¥®¥ó¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ÆºÆÎ®¹Ô¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¤Þ¤¿¤½¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Î®¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤È¡¢¥Ù¥¹¥È¤¬¥¸¥ì¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆÎ®¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£±óÀÖ³°Àþ¤ÎíÕ¼Í¤òÍøÍÑ¤·¤¿°áÎà¤Ï¶áÇ¯¥Ð¥Ð¥·¥ã¥Ä¤«¤é¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¥¦¥§¥¢¤È¸Æ¤ÓÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸Æ¤ÓÌ¾¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡Ö¥¸¥ç¡¼¥Ä¡×¡Ö¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¡×¤È¤Ï¡¢²¿¤ò¤µ¤¹¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¡Çã¤¦¤Ê¤éº£¡ª¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¥Ñ¥ó¥Ä
¡¡º£Ç¯¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¥Ð¥ß¥å¡¼¥À½ôÅç¤ÇÀü¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿É¨¾æ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¸ì¸»¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é2»þ´Ö¤Ç¹Ô¤±¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Î½©Åß¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢É¨¾æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¤Î¤¹¤ëÉ¨¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Ë±Ç¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñ·Ï¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥¹¥È¥ê¡¼¥ÈÉ÷¤Ë¤æ¤ë¤Ã¤ÈÀü¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Î®¹ÔÃæ¡£±Ñ¸ì·÷¤äÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤Î¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¥Ñ¥ó¥Ä¤Ïjeans¡Üshorts¤Ç¡Öjorts¡Ê¥¸¥ç¡¼¥Ä¡Ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎ®¤ì¤Ï¥È¥é¥Ã¥É¤ËÀü¤¯¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ë¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥×¥ì¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿GU¤Î¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê2990±ß ÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡É¨²¼¾æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÀ¤â¤â¤Î¥Ï¥ê¤äÇ¯Îð¤Î½Ð¤ä¤¹¤¤É¨¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÀü¤±¤ë¤Î¤¬¡ý¡£º£Çã¤Ã¤Æ½©¤Þ¤ÇÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÆÉþ¤ËË°¤¤Æ¤¤¿º£¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÂ¸µ¥³¡¼¥Ç¤¬´Î¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¥³¡¼¥Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¥Ñ¥ó¥Ä¤òÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤ë
¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥¸¥ì¤Ê¤É¤Î¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å·Ï¤ä¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ê¤É¥·¥ó¥×¥ë·Ï¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÁÇÂ¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¹¤Ã¤¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Â¸µ¡£µÓ¤«¤é¹Ã¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢µÓ¤¬Ä¹¤¯¸«¤¨¤ë¸ú²Ì¤â¡£º£Ç¯¤Ï¥Ù¥ë¥È¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¥¤¥ó¤·¤Æ¥®¥å¥Ã¤È¥Ù¥ë¥È¤ò¤¹¤ë¤È¥·¥ó¥×¥ë¥³¡¼¥Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃå¤ë¤È²ÆµÙ¤ß¤Î¾¯Ç¯¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢´é¼þ¤ê¤ËÂç¿¶¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾åµé¼Ô¸þ¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Çö¼ê¥½¥Ã¥¯¥¹¡ß¥Ò¡¼¥ë¥µ¥ó¥À¥ë¤Ç¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ò¤Í¤ê¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤Î¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£
¢¡¢¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¥È¥é¥Ã¥É¤ËÃå¤ë
¡¡¥Ý¥í¥Ë¥Ã¥È¤ä¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Ã¥É·Ï¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Çò¥½¥Ã¥¯¥¹¡ß¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡£¥á¥¬¥Í¤Ê¤É¾®Êª¤âÂ¤¹¤È¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Ï¤º¡£
¢¡£¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¥Ñ¥ó¥Ä¤ò´Ú¹ñÉ÷¤ËÃå¤ë
¡¡Ã»¾æ¥È¥Ã¥×¥¹¤ä´Å¤á¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿´Ú¹ñÉ÷¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Â¸µ¤Ï¡¢Ä¹¤á¤Î¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¤¯¤·¤å¤¯¤·¤å¤µ¤»¤ÆÍú¤¯¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£·¤¤Ï¡¢adidas¥µ¥ó¥Ð¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¥Ð¥ì¥¨¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¥á¥ê¡¼¥¸¥§¡¼¥ó¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¢¤¿¤ê¤¬²Ä°¦¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¹Ãæ¤Ç¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¤Ä¤±¤¿ÃËÀ¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¸«´·¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï´§º§Áòº×¤Ë¤·¤«¤Ä¤±¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¼¤ÒT¥·¥ã¥Ä¤ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥È¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¡Ö¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¡×
¡¡¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤ä¥Ü¥ë¥É¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¯¤¹¤ó¤ÀÀÖ¿§¤Ï¡¢µîÇ¯¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÅìÉô¥Ö¥ë¥´¡¼¥Ë¥åÃÏÊý¤Çºî¤é¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¤Î¿§¤¬¸ì¸»¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÌ¾Á°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¡¤¯¤¹¤ß¿§Æ±»Î¤Î¥³¡¼¥Ç¤¬¡¢¥·¥Ã¥¯¤Çº£¤Ã¤Ý¤¤
¡¡¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¿§Ì£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãå¤ë¤ÈÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¹õ¡¦¥°¥ì¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ê¤É¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥·¥Ã¥¯¤ËÃå¤ë¤Î¤¬º£Ç¯¤Ã¤Ý¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç¡¢¤¯¤¹¤ß¿§Æ±»Î¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ï¡ÖÃÏÌ£¡×¤È¤«¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö¥·¥Ã¥¯¤ÇÁÇÅ¨¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤È¥³¡¼¥Ç¤Ë¸÷¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ËÃå¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡Ö¥Ð¥ß¥å¡¼¥À¥Ñ¥ó¥ÄÁÇÅ¨¡ª¡×¤È¤«¡Ö¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¿Í¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¡¢¤È°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¢¨¥³¡¼¥Ç¤ÏÁ´¤Æ»äÊª¤Ç¤¹
¡ã¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡¿ÂçÆüÊýÍý»Ò¡ä
¡ÚÂçÆüÊýÍý»Ò¡Û
¡Ê¤ª¤Ó¤Ê¤¿¡¦¤ê¤³¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³ØÂ´¡£¡ØRay¡Ù¤Ê¤É¤Î½÷À»ï¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¡£¤¤ì¤¤¤á¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤Ç¡¢º£¤Îµ¤Ê¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬ÆÀ°Õ¡£¹ü³Ê¿ÇÃÇ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡£ÇÇØ²þÁ±¤Ç¿ÈÄ¹149cm¢ª151cm¤Ë¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë1»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸ø¼°HP
