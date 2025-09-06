知ってる人だけ得をする。スターバックスで実質「毎回10％還元」になる裏技活用法
ポイ活芸人の井上ポイントです。趣味はポイ活、特技は効率よくポイントを貯めること。あらゆるポイ活を駆使して、毎年50万円分のポイントを貯めています。2023年〜2024年には110万円分のポイントが貯まりました。ポイントやキャンペーンに振り回されず、ゲーム感覚で節約とポイ活を楽しんでいます。
◆スターバックスカードの「お得な購入方法」
今回、ご紹介するのはスターバックスのキャンペーンです。毎日通っている方や、ちょっと贅沢したいときに時々立ち寄る方まで、さまざまな人が利用しているお店ですよね。今回はスターバックスのドリンクをお得に飲めるキャンペーンをご紹介します。
現在、セブン-イレブンまたはローソンでスターバックスカードを購入すると、「デジタルドリンクチケットがもれなくもらえるキャンペーン」が開催されています。キャンペーン期間は9月21日（日）23時59分まで。
期間中にスターバックスカードを1枚あたり3千円以上購入し、キャンペーンサイトから応募すると、後日デジタルドリンクチケットがメールで送られてきます。そして、チケットは持ち帰りは500円分、店内は509円分として利用可能です。
超過しても差額を支払えば購入できますが、500円または509円未満の商品の場合、お釣りは出ません。応募は9月22日（月）23時59分までで、1人3回まで応募可能です。
◆3千円単位で分けて買えばさらにお得！
スターバックスカードは1枚あたり1,000円〜3万円まで1円単位で購入することができます。今回のキャンペーンは3千円以上購入すると応募ができるので、たとえば1万円分購入したい場合は一度に1万円分ではなく、3千円分を2枚、4千円分を1枚などと、3枚に分けることで、デジタルドリンクチケットが3枚もらえてお得になります。
デジタルドリンクチケットは、応募したメールアドレス宛に9月30日（火）に配信予定で、2026年1月31日（土）23時59分まで利用可能です。
◆店舗限定で“毎回10％還元”に
続いて、スターバックスで常に10％還元される裏技をご紹介します。少し限定的ではあるのですが、この技を使えば全国どこのスターバックスでも毎回10％還元で利用できます。しかも、しばらく利用できる裏技です。
この技を使うためには、最近いろいろな場所でオープンしている「Olive LOUNGE」を利用する必要があります。Olive LOUNGEとは、三井住友銀行のOlive会員が無料で利用できる施設で、ここにスターバックスが併設されています。
そして、ここのスターバックスでOliveのスマホのタッチ決済で支払うと10％が還元されるのです。
このサービスは終了日未定なので、しばらく続くでしょう。
ただ、これだとOlive LOUNGE併設のスターバックスでしかお得になりませんよね。しかし、このサービスをうまく利用して、全国のスターバックスで10%還元になる方法があるのです。
◆全国どこのスタバでも“10％還元”を実現する裏技
それが「スターバックスカード」の活用です。
対象の店舗で、スターバックスカードをOliveのスマホのタッチ決済で購入すれば10％還元になり、あとはそのスターバックスカードで全国どこの店舗でも利用すればいいのです。そうすれば毎回実質10％還元で利用できていることになります。
◆8か所あるスタバでまとめ買いもあり？
店舗で購入するスターバックスカードも1,000円〜3万円まで、自由に金額を指定することが可能です。有効期限はないので、スターバックスをよく利用する方は一気に購入してもいいかもしれません。
なお、Olive LOUNGEは渋谷、高円寺、都立大学駅前、鶴見など現在8か所あります。わざわざスターバックスカードを購入しに出掛けるのは時間がもったいないので、出先にOlive LOUNGEがあったら立ち寄って購入するのがおすすめです。
スターバックスカードは公式モバイルアプリに登録して利用することもできます。アプリに登録すればカードを持ち歩く必要がないのでとても便利です。スターバックスカードのキャンペーンや裏技を駆使してお得にスターバックスをご利用ください。
＜文／井上ポイント＞
【井上ポイント】
1983年、東京都生まれ。早稲田大学教育学部卒。極度の節約好きで、ポイントやキャンペーン情報に精通するお笑い芸人。著書に『お得生活！ お金がなくても人生100倍楽しめる！』。ブログ「いの得ブログ」、ユーチューブ「いの得ちゃんねる」にて日々、お得情報を配信中（Xアカウント:@InoueJuniti）
