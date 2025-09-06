全米を揺るがす“エプスタイン事件”。9月3日（現地時間）、ジェフリー・エプスタイン元被告（享年66）の被害者らが米ワシントンD.C.にある国会議事堂前に集まり、エプスタイン元被告が関与するとされる児童売春の顧客リストを独自に作成する準備をしていると宣言した 。現在アメリカでは、事件資料の開示を求める声が高まっている。【前後編の後編。前編から読む】

【写真】「王子と寝ろ」英・アンドルー王子に対し民事訴訟を起こした女性。トラブルに巻き込まれたとみられ、アザを負った姿を投稿した

“エプスタイン事件”とは、米の富豪であるエプスタイン元被告が1990年代から2019年にかけて、未成年の少女を含む女性に対する人身売買や性的虐待を加えていたとされる事件のことだ。元被告が所有する豪邸やプライベートアイランド（リトル・セント・ジェームズ島）に少女らを引き入れて、政界や財政界、芸能界などのセレブリティたちに売春を斡旋していた疑いがある。大手紙国際部記者が語る。

「エプスタインの売春ネットワークには、アメリカの多くの著名人が関与していたという憶測が世間で広まっている。そのうちの1人がドナルド・トランプ大統領（79）です。

トランプ大統領は、元被告とかつて交流がありましたが、刑事告訴される前から関係を断ち切っていると説明しており、一貫して『リトル・セント・ジェームズ島には行ったことがない』と関与を否定 しています。しかし米連邦議会では、世間の疑問に回答するべく、透明性向上を求める声が高まりつつあります」（大手紙国際部記者）

そんななか、9月2日に米・下院監視委員会は新たに3万3295件もの事件資料を公開。そのうちの1つが、エプスタイン元被告の邸宅内を撮影したビデオだ。売春の現場とされる“悪魔の館”の全貌が明らかとなった。

“悪魔の館”の全貌

元被告が邸宅を購入したのは1990年。250万ドル（約3億6000万円＝当時）で、約1321平方メートルの広さの中に、6つのベッドルームと7つのバスルームが備えつけられている。いたるところに設置された芸術品が、“館の異質さ”を物語っていた。

「壁には官能的な芸術品がびっしりと貼られており、バスルームや廊下、備え付けのジムなどあらゆるところに、額装された服を脱ぐ女性の写真が飾られていた とのことです。

さらに奇妙なのは、館の一室が、ドリルや鏡などが完備された小さな歯科医院のように改造されていたこと。エプスタイン元被告がこの部屋をどのように利用していたのかは不明ですが、定期的に少女たちの口腔内を洗浄していたのではないかとの見方もあるようです」（同前）

公開された資料には、元被告が独居房内で死亡した2019年8月10日とその前日の刑務所内の監視カメラ映像もあった。ニューヨーク州の検視官によると、元被告は自殺と断定されているが、その死には不明瞭な点も多く、一部では他殺の可能性が疑問視されていた。

映像は、もともと今年7月に一部が抜け落ちた状態で公開されていた が、今回元被告が死亡した時刻の前後の映像すべてが公開されたかたちとなる。とはいえ、監視カメラが映していたのは共用エリアのみで、元被告の独居房のドアや室内を捉えてはいない。

「次々と捜査資料が公になっていますが、肝心の“顧客リスト”を含めて、決定的な証拠は明かされていません。9月3日に国会議事堂前で行われた被害者らの“宣言”によって、捜査がさらなる進展を迎えることが期待されています」（同前）

事件の真相が明らかになる日は遠くないのかもしれない──。

