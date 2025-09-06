¡Ú¤Þ¤µ¤«¡Û²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±½éÆü¢ª²È¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¶Ã¤¤ÎÊª¤Ë8.7Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×¡Ö¤Û¤ó¤ï¤«¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
»Ò°é¤Æ¤Ï¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³
»Ò°é¤ÆÃæ¤Ï¡¢ËèÆü²¿¤«¤·¤é¤Î¥×¥Á»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ïー¥Þ¥Þ🌸🌸¤µ¤ó¤Î¼¡ÃË¤¯¤ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¡Ä¡×¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¡£
ÈáÊó: º£Æü¤«¤é¼¡ÃË¤¬¾®³Ø¹»¤ËÅÐ¹»¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤¬²È¤Ë¤¢¤ëwww
²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¡¢º£Æü¤«¤é¸µµ¤¤ËÅÐ¹»¡ª¡Ä¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¼¡ÃË¤¯¤ó¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò²È¤ËÃÖ¤¤¤ÆÅÐ¹»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¹»½éÆü¤«¤é¤ÎÂçËº¤ìÊª¤Ë¡¢¾Ç¤ê¤Ä¤Ä¤â¥Þ¥Þ¤â»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â´Þ¤á¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÌû²÷¤ÇÂº¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±½éÆü¤Ï¥é¥ó¥É¥»¥ëÉÔÍ×¤Ç»ý¤ÁÊª¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ëº¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ°ì°Â¿´¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö»ý¤ÁÊª¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¼ê¤Ö¤é¤Ç¤¤¤¤¤È¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿¥Ä¥¤ー¥È¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë ¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ë¶¦´¶¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: AKI0509
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë