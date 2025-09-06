活動自粛中の三代目J Soul Brothersのボーカル・今市隆二（39）が結婚し、第1子が誕生していたことを報告しました。

【映像】今市隆二、結婚＆第1子誕生を報告

今市は6日、所属事務所の公式サイトでコメントを発表しました。

「一部報道にありました通り、このたび私、今市隆二はかねてよりお付き合いをしておりました一般の方と結婚し、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。妊娠中は体調や経過に不安定な要素があり、出産まで安心してお伝えできる状況ではなかったため、当初より公表を控えておりました」

「無事に出産を迎えたタイミングで皆さまにご報告する予定でしたが、私自身がご迷惑をおかけしていたこともあり、発表をいつのタイミングですべきか慎重に考え、悩んでおりました。本来であれば、皆さまに一番にご報告すべきところですが、報道が先行してしまったこと、そして、現在活動を自粛している中での発表となったことで驚かせてしまい、大変申し訳ありません。このたび、無事に母子ともに健康で出産を迎えることができ、母子の体調も安定しましたので、改めて私の言葉でご報告させていただくこととなりました」とつづっています。

今市は2025年4月、タクシーの車内で男性運転手を脅し暴行を加えた疑いで、7月に書類送検されており、その後、示談が成立しています。8月には当面の間、活動自粛することを発表していました。（『ABEMA NEWS』より）