ゆい小池、“ゆいちゃみ”からの改名を『TGC』でも報告 兼近大樹ツッコみ「おい小池？」
モデルの「ゆい小池」が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER（以下、TGC）』に出演。8月20日に報告した「ゆいちゃみ」からの改名に言及した。
【写真】ミャクミャクとダンス！しなこワールドを展開したしなこ
ゆい小池は、姉・ゆうちゃみとともに「EXPO 2025 SPECIAL STAGE」に登場。MCを務める鷲見玲奈が、「ゆい小池さんです」と紹介すると、EXITの兼近大樹とりんたろー。は「ゆい小池!?」と驚きを隠せない様子。ゆい小池は笑顔で「改名しました」と改めて報告した。兼近は「おい小池じゃねぇか！」と反応し、笑いを誘った。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
