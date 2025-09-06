マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が6日、神戸市内で地元高校生とのトークセッション「イチロー×KOBE」に登壇した。今年の日米の野球殿堂入りと、阪神大震災から30年の節目に市側が働きかけて実現。事前に選ばれた市内の高校3年生6人からの、さまざまな質問に答えた。

「人生で最大のピンチは？」との問われると、高2の春に交通事故に遭い、その影響でイップスになったことを挙げて「プロ野球選手になれないかもしれないと思った。大きな人生の岐路」と回答。正しい動きを反復してプロ入り後に克服したといい、「克服できる自分だと分かった時に“俺、結構センスあるはずだ”と自信を持てた出来事でもあった」と振り返った。

さらに高校時代を振り返ったイチロー氏は「これはあまり、高校球児の前では話をできないんだけど…」と前置きし、「（当時は）とにかくサボることをテーマにしていた」と意外な告白。ただ、これには目的があったと以下のように続けた。

「プロに入った後のことを考えていた。プロ野球選手になる、ドラフトに指名される、それが人生のマックスという人はたくさんいる。それでは寂しすぎるので。入った後も輝きたい。入ることを前提として、僕はサボることをテーマにしていた。そうすれば伸びしろがある」

あえて“余白”を残し、プロの世界に飛び込んだという。

神戸市によれば、イチロー氏が自治体と連携してトークセッションを行うのは初めて。オリックス時代に9年間、同市を本拠地としてプレーしたイチロー氏の殿堂入りを祝福したいと市民から声が上がったのがきっかけだという。震災から30年という節目も重なったため、何かイベントをできないかと神戸市が持ちかけたところ、イチロー氏サイドから「人生の岐路に立つ18歳に、人生のヒントになるような話ができれば」との希望があり、今回のイベント開催に至った。

神戸市に在住、通学、勤務する人を対象に観覧希望者を募集。定員530人の12〜13倍の応募が届くプラチナチケットになった。