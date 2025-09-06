広瀬すず（27）が6日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた主演の日英合作映画「遠い山なみの光」（石川慶監督）公開記念舞台あいさつで「死ぬと思った」と口にした。

「遠い山なみの光」は、ノーベル文学賞受賞作家カズオ・イシグロ氏（70）の、1982年（昭57）の長編デビュー作の映画化作品で、同氏が生まれた50年代の長崎と80年代の英国が舞台。広瀬が演じた主人公の悦子は、長崎在住時代に原爆を経験し戦後、英国に渡る。英国に渡って以降の、80年代の悦子は吉田羊が演じる。悦子は英国人の夫との間に生まれた娘ニキが、大学を中退し作家を目指そうと執筆のために自宅を訪れ、数日を共にする中で、最近よく見る長崎で暮らしていた頃に知り合った、二階堂が演じた謎多き女性・佐知子と幼い娘の夢について語り始める物語。5月には世界3大映画祭の1つ、カンヌ映画祭（フランス）ある視点部門に出品された。

舞台あいさつのトークの中で、司会の伊藤さとりから「忘れられない記憶は？」と質問が出た。広瀬は「面白くないんですけど…子どもの頃に、家族で、おすし屋さんにお昼ご飯を買いに行ったんですよ。先に車に戻って乗っていたんですけど、家族が戻って来ないからお店に戻った。家族が反対側から家族全員、戻っていたみたいで、店に置いて行かれて、車が発車して…」と振り返った。そして「私は、泣きながら追いかけて…4、5歳の時だったんですけど、おしんみたいな気持ちになって。泣きながら走っても車が全然、止まってくれなくて」と苦笑い。「夢にも、たまに出てきて、今でもフラッシュバックするくらい。死ぬと思いました」と、トラウマになってしまっていると明かした。

どう、解決したか？ と聞かれると「いない？ みたいなことになって、バックミラーに私が走っているのを父が見ていて。結構…進んでしまっていて。良かった、気付いてもらって」と言い、笑った。

この日は、英国に渡って以降の80年代の悦子を演じた吉田羊、二階堂ふみ（30）佐知子の娘万里を演じた鈴木碧桜（10）も登壇した。