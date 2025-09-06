The Love Experimentが、新曲「Who’s Gonna Save the World (feat. J. Hoard)」を9月5日に配信リリースした。

（関連：ジョルジャ・スミス、涙を誘うソウルからフロアを踊り狂わすアンセムまで 大充実の初単独来日公演）

同楽曲は、Chance the Rapper「No Problem」の作詞でグラミー賞を受賞し、ニューヨークのジャムセッション『The Lesson』のホストバンドでボーカリストも務めるJ. Hoardをフィーチャーした新曲。前作「House Boat」が水面を漂うようなサウンドと内省的な世界観でリスナーを包み込んだのに対し、同楽曲は社会的な問いかけを力強く放ち、エネルギッシュかつアグレッシブなサウンドが耳を捉える。

また、太くうねるベースラインとアフロビーツのリズムが、J. Hoardの深みと繊細さを兼ね備えたソウルフルな歌声を後押しする。後半では、The Love Experimentのリーダー兼ドラマーであるCharles Burchelが、ラッパー名義のKarnival Kidとして参加。彼のラップが、社会の矛盾や個人の内面を鋭くえぐり出している。

“世界を救うのは誰か？”というシンプルで根源的な問いが、静かに力強く繰り返される同楽曲は、祈りと警鐘が交錯し、個人の目覚めを促すアンセムとして響く。今秋リリース予定のニューアルバム『Velvet』に向け、The Love Experimentの進化と覚醒を鮮やかに刻み込む1曲に仕上がっているという。

（文＝リアルサウンド編集部）