天羽希純、体調不良を報告「心と体がいうことを聞かず」 ライブ出演を見合わせ
アイドルグループ・#2i2のメンバーとして活躍中の天羽希純が6日までに自身のXを更新。体調不良を報告した。同グループの公式Xは、ライブ出演を見合わせることを発表した。
体調不良を報告した#2i2・天羽希純
天羽は投稿で「体調がよくなく、意識が朦朧としているのでSNSを控えさせていただいています。メンバー、関係者各位、そして応援してくださっている皆様、ご心配ご迷惑おかけしてしまい申し訳ございません。すぐ復帰できるよう努めます。申し訳ございません」とコメント。
続く投稿で「マネージャーさんが私のsnsを管理してくださっているのでお知らせのRPや公式からの情報をお待ちいただけたら幸いです」と呼びかけた。
さらに次の投稿で「ライブだけは休まないと心に決めていたのですが自分が何を考えてるのかしてるのか心と体がいうことを聞かず、何を発信しているのかさえ分からない状況で公の場で発信するのはよくないと判断し、連絡など遅れて申し訳ございません。以後体調回復後また再開させていただきます。申し訳ございません」と謝罪。続けて「まだ未確定ですがツアーからの復帰を目標にしております。公式からの連絡をお待ち頂けたら嬉しいです」と伝えた。
また#2i2の製作委員会は、6日までにグループの公式サイトに文書を投稿。「このたび、天羽希純は体調不良により、下記公演への出演を見合わせる運びとなりました」と、天羽が出演できないライブを説明。「出演を楽しみにされていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。なお、該当公演はメンバー3名での出演となります」とつづった。
●出演見合わせ公演
9月6日（土）#22 Live series 【version up.32】@Zouk Tokyo
9月7日（日）くさのねアイドルフェスティバル2025 @草ぶえの丘
9月9日（火）衛星とカラテアア Presents「超 明星現象 2025」 @www Xほか15会場
9月11日（木）渋谷伝説 @Veats Shibuya
9月13日（土） Devil ANTHEM. Presents「でびばっぱ夏祭 2025〜西の陣〜」 @大阪城野外音楽堂
