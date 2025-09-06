俳優の藤井直樹、関西ジュニアの岡粼彪太郎が６日、大阪松竹座で開幕した舞台「あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜」（１４日まで）の取材会に、野球監修の今成亮太氏と出席した。

今成氏は２人の成長に「最初はすごく心配しました。でも、形になって強さが出てきたり、投げる形も良くなって躍動感がすごい出てきています」と太鼓判をおした。関西では阪神タイガースの優勝マジックが３となり、大阪・道頓堀周辺も騒がしくなるところ。今成氏は「いつ優勝するんだとか、２人にもみんなにも昨日言ったんですけど、道頓堀が荒れるから町中は歩かないで」とアドバイス。一方で、野球の芝居をしている時に、同じ関西で阪神が優勝間近という縁については「野球を身近に感じるというか、なかなかないと思うんですよ。（阪神優勝は）２年ぶりになりますけど、そのタイミングに大阪にいるというのも、なんかいいなと思う。ただ、道頓堀には飛び込まないで」としっかりくぎも刺した。

千葉県出身の藤井は、阪神優勝後の道頓堀について「ニュースでしか見たことないですけど、あれをちょっと目の当たりにできるのかワクワクしています」とニヤリ。今成氏から「絡まない方がいいと思う」と説得され、苦笑いしていた。