小3の娘を持つ主婦が、小学校のPTA役員を引き受けることに。しかし、女性を見下した発言を繰り返す男性と広報担当になってしまった。自らの職業自慢と忙しさをアピールする男性は、広報の仕事をやろうとしないばかりか、とんでもない行動に出てきて…！■邪魔？ 失礼な男とPTAでタッグ!?娘の通う小学校でPTAの役員を引き受けたみかは、緊張しながらも初めての役員会に参加しました。そこで出会ったのは田中という、不躾で怖そうな男性。第一印象が良くない相手と、ふたりで広報の仕事をしなければならなくならなくなって…。

■忙しいアピールで見下してくる男裏表のある田中を気にするみか。しかし、協力してPTA活動するのだから、親睦を深めようと話しかけたところ…。女性を軽視する発言!?みかは、田中とうまくやっていけるのか不安になるのでした…。こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は？まずは、仕事が忙しいアピールをする田中についての意見です。

・集まりには参加するけど実は全部押しつけそう！



・忙しいアピールで、PTAの仕事丸投げしようとしてる？



・実際にいる！ママがPTAやりたくなくてパパで参加だけど、仕事理由に不参加。幽霊役員。次年度以降免除対象。ふざけるな。



・そもそもPTAなんてやらなきゃいいのに。

また、田中の「暇な専業主婦がいてくれて助かるよ」など、見下すような言動についての意見です。

・在宅の可能性あるのでは？ まあ言ってもこいつの場合在宅を暇だと言って仕事押し付けそうだけど。



・なんで初対面の偉そうなヤバいやつに「任せてください」って言っちゃったの！？ 抗議もしないなら押し付けられても当然なレベルでは！？



・なぜ初対面の人に偉そうに出来るのか？ 嫌な奴。



・同じ役員なのに命令口調。あんたの部下じゃないんだけど。

最後に、小学校などのPTA活動に対する意見です。

・PTAはもう時代錯誤になってきたよね〜。活動自体を今の子育て世代にあった活動にしていかないと厳しいよね〜。



・専業主婦が多い時のPTAをいまの共働きが多いこの時代に続けないでほしい。

初対面から女性を見下す発言を繰り返す田中に対して、読者からは批判の声が殺到しました。また、主人公みかの「普段は家にいる」「任せてください」という発言に対して読者からは押し付けられても仕方ないといった意見も。役割分担を田中が決めるというが…。この後、とんでもない行動に出てきて…！(ウーマンエキサイト編集部)