※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

草太は同僚・芹との関係を疑われ、夫婦関係に亀裂が入ります。しかし、実際に裏切っていたのは藤枝と芹であることが、芹の夫・蓮斗によって明らかになります。藤枝の妻にだけはバレないように…という芹の思惑とは裏腹に、社内に噂は瞬く間に広がり、ついには藤枝の妻にも知られてしまいます。裏切りを知った妻は激怒し、藤枝と芹の双方に慰謝料を請求して子どもを連れて家を出ていきました。重い代償を背負い、芹は「何も得たものなんてない」と嘆きますが、藤枝は「これで一緒になれる」と前向きな言葉を口にします。けれど芹にその気は一切なく、困惑しながらその場をやり過ごすのでした。



■上司から呼び出し…!?

■藤枝との関係について追及された芹は…■会社として厳しい対応を取るのは難しい本部長に呼び出された芹は、藤枝のことを一方的に悪者扱いし、「しつこく言い寄られて断れなかった」と涙ながらに訴えます。その後、本部長は草太にも声をかけ、芹の処分について頭を悩ませていることを打ち明けます。社内での私的な関係だけでは懲戒の対象にするのが難しく、対応に苦慮しているようでした。現時点では、部署異動が妥当ではないかと考えているようですが…。(スズ)