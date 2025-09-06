ムード歌謡グループ「純烈」が6日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演し、リーダー酒井一圭（50）が後発ライバルグループへの率直な思いを語った。

昭和歌謡やポップスを売りにした男性音楽グループ「SHOW−WA（しょうわ）」「MATSURI（まつり）」が23年に結成。総合プロデューサーに秋元康氏を迎え、SHOW−WAは24年に、MATSURIは今年、それぞれCDデビューした。

ナイツ塙宣之は、MATSURIメンバーがラジオ番組にゲスト出演したこともあってか、我々MATSURIを推しているんです。やっぱり気になります？SHOW−WAとMATSURI」と率直に質問をぶつけた。

すると酒井は「向こうがネットで“純烈の二番煎じ”とか言われていて。全然そんなことなくて」と、ネット上の評判に指摘。「こっちはおっさんで、あっちは若くて。あちらはオーディションで受かった人たちで、僕らは勝手にやった草野球チームなんで。秋元さんとか、レギュラーがあったり。あっちはプロです。こっちはもう、アマ。土俵が違う。だから頑張って欲しいですよね」と、温かいエールを送った。

「人件費とかいろいろかかっていると思うので、結果を求められる地盤なので」。生々しい裏事情を推察しつつ、応援の姿勢を見せていた。