「もっと長い期間、日本代表の監督をしていただきたかった」森保監督が敵将アギーレについてそう発言した意図は？【現地発】
日本代表は現地９月６日、アメリカのオークランドでメキシコ代表と親善試合を戦う。
５日、会場となるオークランド・コロシアムで行われた前日会見に森保一監督が登壇。2014年７月から15年２月まで日本代表を指揮した、メキシコ代表のハビエル・アギーレ監督に言及した。
八百長関与の疑いで日本代表監督を契約解除となったメキシコ人指揮官について、森保監督は「アギーレさんはいい監督だと思いますし、世界的に見ても名将。私自身もリスペクトしております。もっともっと長い期間、日本代表の監督をしていただきたかった」とコメント。その理由をこう述べている。
「私が監督になったとき、選手にいろいろなインタビューをして、アギーレさんが選手に落とし込んでいたトレーニングは非常にいいトレーニングで、選手たちのアイデアや能力を引き出されていると感じながら練習していたと、選手たちのコメントからうかがえました」
指揮官は「アギーレさんが残してくれたものがどれだけあるかは分からないですけど、日本の発展の歴史を紡いでくれた。短期間ではありましたけど、代表に落とし込んでくれたこと、伝えてくれた経験はいまの発展につながっていると言えると思う」と言葉を続け、敵将へのリスペクトを示した。
明日のメキシコ戦では、新旧日本代表監督の知恵比べも注目だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
５日、会場となるオークランド・コロシアムで行われた前日会見に森保一監督が登壇。2014年７月から15年２月まで日本代表を指揮した、メキシコ代表のハビエル・アギーレ監督に言及した。
八百長関与の疑いで日本代表監督を契約解除となったメキシコ人指揮官について、森保監督は「アギーレさんはいい監督だと思いますし、世界的に見ても名将。私自身もリスペクトしております。もっともっと長い期間、日本代表の監督をしていただきたかった」とコメント。その理由をこう述べている。
「私が監督になったとき、選手にいろいろなインタビューをして、アギーレさんが選手に落とし込んでいたトレーニングは非常にいいトレーニングで、選手たちのアイデアや能力を引き出されていると感じながら練習していたと、選手たちのコメントからうかがえました」
明日のメキシコ戦では、新旧日本代表監督の知恵比べも注目だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！