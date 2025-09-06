ナ・リーグ西地区のドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に1－2でサヨナラ負け。守護神のタナー・スコット投手が最終回に本塁打を浴びて、4連敗を喫した。

今季鳴り物入りで加入した剛腕の度重なる背信投球は、ドジャースの悩みの種となっている。昨季から防御率「1.75→4.56」と極端に悪化した要因はどこにあるのか。MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』でスコットの投球指標を掘り下げると、意外な可能性が浮かび上がってきた。

■フォーシームの質には変化がなく……

現在31歳のスコットは、昨季マーリンズとパドレスの2球団で計72試合に登板、9勝6敗22セーブ、防御率1.75の好成績を残した。平均97.0マイル（約156.1キロ）前後の高回転フォーシームと、鋭いスライダーの2球種で打者を牛耳るグラウンドボールピッチャーで、昨季は対左打者の被打率.132、被本塁打なしと圧巻の投球を見せていた。

ところが、ドジャースに入団した今季は度重なる救援失敗で成績が悪化。この日も昨季被弾0だった左打者から5本目のアーチを浴びて、防御率4.56まで落ち込んだ。

『Baseball Savant』で、スコットの昨季と今季を比較（※前日終了時点）すると、フォーシームの平均球速は97.0マイルから96.3マイルへわずかに減少しているものの、回転数はほぼ変わらない。縦横いずれの変化量にも大きな違いが見られないにも関わらず、被打率が「.065→.313」と跳ね上がっている。

■

スコットの投球指標で、昨季と大きな違いが出ていたのが四球率。今季の「5.6％」はキャリア最高、メジャー全体でも上位11％に位置する。一見、優秀に感じられるが、好成績を残した昨季は12.2％で全体の下位12％だった。過去に10％を切ったのは1度のみで、制球力で勝負してきたタイプではない。

今季150打席以上対戦した投手の中では、ど真ん中絶好球のスイング割合を示す「Meatball Swing%（ミートボールスイング％）」が全体ワースト10位の87.5％を記録。昨季より6ポイント上昇しており、コース真ん中付近の「RunValue（ランバリュー）」がプラス17からマイナス3まで大幅に転落。甘い球で失点を重ねていることが浮き彫りになった。

球種が少なく、球威で圧倒するタイプのスコットにとって、一定の「荒れ球」は有利に働いていた可能性が高い。ハードヒットされるケースが増えた一因とも言えそうだ。