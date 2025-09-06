タレントの勝俣州和（60）が5日、自身のインスタグラムを更新。アイドルグループ「CHA-CHA」のメンバーの集合ショットを披露した。

勝俣は「CHA-CHAのメンバーまっちゃんの還暦パーティーです」とつづり、元メンバーの松原桃太郎の還暦パーティーでの5ショットを投稿。「very very happy!!」と記した。

「#CHACHA」「#西尾拓美」「#木野正人」「#松原桃太郎」「#中村亘利」「#勝俣州和」と添えた。

この投稿に、ファンからは「チャチャ大好きでした」「大人になった今、また5人に会いたいです！」「また5人に会えるとは思っていなかったので、本当に感激です」「懐かしい！！」「素敵なおじさまになられた５人」などのコメントが寄せられている。

CHA-CHAは日本テレビ系「欽きらリン530!!」のオーディションを通じて勝俣、松原、西尾、木野、中村の5人で結成。1988年に「Beginning」でレコードデビューした。欽ちゃんファミリーとして10枚のシングルを発売し、人気を集めたが、1992年に解散した。