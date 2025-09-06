上白石萌歌 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の上白石萌歌（25）が4日、自身のインスタグラムを更新。“くるくるヘア”の撮影ショットを公開した。

　「『靴下屋』2025年秋冬ニューコレクション 3年ぶりにルックを務めさせていただきました！」と報告し、撮影ショットをアップ。真っ赤なスカートにデニムジャケットを羽織った姿で、茶髪の“くるくるヘア”を披露している。別カットでは、白いふわふわコートに緑の靴下が際立つコーデも披露した。

　上白石は「秋からのおしゃれも足元から。サイトもキュートなのでぜひ覗いてみてくださいっ」とアピールした。

　この投稿にファンからは「めっちゃ可愛い」「素敵すぎる〜！」「雰囲気好きすぎる」「なにやっても似合う」「いつもと違うイメージだけど、いい感じです!!」などのコメントが寄せられている。