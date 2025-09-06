［ペットライフ 交遊録］小林まさみさん＜３＞

ラブラドルレトリバーの「ヴァトン」（メス、８歳）は、盲導犬候補の子犬を産む繁殖犬として、出産を３回経験しました。

予定日の２週間前までは我が家で世話をし、それから静岡県にある盲導犬協会の施設で出産します。最初はドキドキしました。生まれたら協会から連絡があるのですが、予定日になってもなかなか電話がかかってきません。だいぶたってから「帝王切開になりました」と連絡がきました。赤ちゃんがなかなか出てこなかったそうで、すごく心配しました。

でも、その後の２回は自然分娩（ぶんべん）。３回目の時にはすっかり慣れ、出産後に立ち上がったまま子犬におっぱいをあげていました。

子犬は生後２か月程度で断乳し、「パピーウォーカー」の元で育てられます。それまでは親子で過ごしているので子犬を見に行くことができます。最初の出産の時はうれしくて、写真を撮りまくりました。

ヴァトンが産んだのは１回目の出産が８頭、２回目が５頭、３回目が７頭で、全２０頭です。このうち１１頭が盲導犬になったそうです。繁殖犬になった子も３頭。もう子犬を産んでいるので、ヴァトンはおばあちゃんになりました。

６歳で繁殖犬を引退しました。ずっと私たちと一緒にいられます。現役の繁殖犬だった間は細かい決まりごとがあったのですが、引退してからはマイペースで過ごしています。餌の制限もなくなりましたが、ヴァトンには健康で長生きしてほしいので、まだおやつは与えていません。

おやつといえば、ヴァトンが現役だった頃、義父がベーコンなどをちょっと食べさせてしまったことがありました。ヴァトンがあまりに義父についてまわるので、おかしいなと思ったら、あげちゃってました。

義父は「ドッグフードだけなんてかわいそう」と言いますが、犬にとっては塩分が強すぎます。義父が「暴走」しないよう、元気でドッグフードが食べられるうちは、おやつはあげないと決めています。

義父は９２歳ですから、私たち夫婦が仕事に出ている間、ヴァトンが家にいてくれると安心できます。義父も、一人でテレビを見ているよりヴァトンがいてくれた方がいいでしょう。

最近も、私と夫が旅行に行っている間、義父とヴァトンだけで留守番をしてくれました。夕方におしゃれをして飲みに行こうとしたら、ヴァトンが「私を一人残して行っちゃうの？」と悲しげな目で見つめてきたので、あきらめたこともあったとか。

朝起きるだけ、家に帰るだけで、ヴァトンは大喜びしてくれます。言葉は話せないけれど、私たちの愛情を同じだけ私たちに返してくれているように感じます。家族の中心であり、欠かせない存在です。（料理研究家）

義父 ７０歳で料理の仕事

義父でシニア料理家の小林まさるは、樺太（現ロシア・サハリン州）生まれ。３０代まで北海道の炭鉱で、その後は鉄鋼会社で働いていました。料理の仕事を始めたのは７０歳から。私が料理研究家として自立を目指していた頃から手伝ってくれています。自ら料理本も出すほどに腕を上げ、今に至ります。