二階堂ふみ（30）が6日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた広瀬すず（27）主演の日英合作映画「遠い山なみの光」（石川慶監督）公開記念舞台あいさつに登壇。お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と8月10日に結婚を発表してから約1カ月で初の公の場となった。二階堂はフォトセッション後の降壇時に「二階堂さん、結婚おめでとうございます！！」と、取材陣から2回、声をかけられたが、応じずに静かにその場を後にした。

「遠い山なみの光」は、ノーベル文学賞受賞作家カズオ・イシグロ氏（70）の、1982年（昭57）の長編デビュー作の映画化作品で、同氏が生まれた50年代の長崎と80年代の英国が舞台。広瀬が演じた主人公の悦子は、長崎在住時代に原爆を経験し戦後、英国に渡る。英国に渡って以降の、80年代の悦子は吉田羊が演じる。悦子は英国人の夫との間に生まれた娘ニキが、大学を中退し作家を目指そうと執筆のために自宅を訪れ、数日を共にする中で、最近よく見る長崎で暮らしていた頃に知り合った、二階堂が演じた謎多き女性・佐知子と幼い娘の夢について語り始める物語。5月には世界3大映画祭の1つ、カンヌ映画祭（フランス）ある視点部門に出品された。

この日は、英国に渡って以降の80年代の悦子を演じた吉田羊、佐知子の娘万里を演じた鈴木碧桜（10）も登壇した。