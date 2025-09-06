「ショックというか…残念」約2年間大切に育てていた「アガベ」持ち去る　コインランドリーの店先で観葉植物ドロボー　群馬・館林市

白い服の男が植木鉢を車に積み逃走

群馬・館林市で8月22日午前3時過ぎ、防犯カメラが犯行の一部始終を捉えた。映っていたのは、店の植物を持ち去るドロボーの姿だ。

被害にあった店のオーナー：

とりあえず返してくれってことですよね。

未明のコインランドリーに1台の車が現れた。

運転席から白い服を着た人物が降りてくると、手ぶらで店内に入っていく。

洗濯を始めるそぶりもなく、店内をウロウロ。

そしてイスに腰掛けたかと思いきや、すぐに立ち上がり、店の外へと出て行った。

すると、店先でしゃがみ込み、置いてあった2つの植木鉢を車に積み込み、走り去っていった。

店のオーナー：

アガベという植物なんですけれど。どういう気持ちで盗んでっているんだか…

2年前から大切に育てた観葉植物「アガベ」

店のオーナーによると、盗まれたのは｢アガベ」と呼ばれる観葉植物だ。

約2年前から大切に育てていたものだという。

店のオーナー：

店内にも植物はいっぱい置いてあるんですけれど、外のその2つを完全に狙ってという感じで。ショックというか、残念な気持ち。とりあえず返してくれってことですよね。

オーナーは被害届を提出し、警察は、盗んだ人物の行方を追っている。

（「イット！」9月3日放送より）