俳優山田裕貴（34）が、5日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。髪形について語った。

MCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）が「作品がなく、例えば結構長く空いた場合、髪形こういうのやりたいなとか」と質問。山田は「日本人＝黒髪みたいな、そんなカテゴライズに俺、閉じ込められてていいの？って思っちゃうタイプで。銀色にしたいんですよ、ずっと銀色にしたいんですけど。白銀…僕は、白銀って呼んでるんですけど。白銀って何か響きかっこよくないですか？」と答えた。

そして藤ケ谷が「美容院に行った時の髪形のオーダーが独特な時があると。だから『僕は極力止めてます』っていう方が…」と伝え、山田と家族ぐるみで付き合いがある美容師のスズケンさんに事前取材したことを明かした。藤ケ谷は「美容師のプロとして、『いや、それはバランスが悪いよ』例えば、上にちょこっとパーマかけて、襟足を真っすぐしたいとか。『いや、それは何かバランスがおかしくない？』って。でも裕貴くんは『いや、それを超えると、その先に何かあるかもしれない』と」と、2人の会話を伝えた。

すると山田は「彼にとっても成長の何かが見つかるかもしれないっていう」と答えた。そして藤ケ谷が例として、インスタグラムに上げた時に「えっ、その髪形、何？」となると、「やっぱりスズケン自身は、『ああ、これ、俺のやったやつだ』っていう」と話した。

すると山田は「1回、ホントに申し訳ないことをして。僕は何か髪形で一回はやりを作りたいなと思った日があったんですよ」と振り返った。「1回、レイヤー入れまくってくれと、あいみょんより入れまくってくれ… もし、それが変な髪形になるのであれば、自分のやってた役がオシャレに気を使ってない人の役だったからダサくなってもいいと。それで現場に行ったら、あまりにダサすぎて、その場で切られた」と明かし、笑いが起きた。

そして藤ケ谷が「絶対俺はブレないのか、コメントに合わせていくのか」どっちなのかと美容師のスズケンさんが言っていたと伝えると、山田は「今日ここで、はっきりさせといていいですか？ もう、こんなしょうもないことでホントに…。もう自分の髪形は、もう役が一番なんで、正直どうでもいいです」とカメラに向かって宣言。スズケンさんの言うことを聞くと明かした。