¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÃË½÷ÆüËÜÂåÉ½Àï¤¬°ÛÎã¤ÎÆ±Æü³«ºÅ¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¸í»»¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÃË½÷¤Ç£²»î¹ç´Ñ¤é¤ì¤ë¹¬¤»¡×
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË½÷¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¥À¥Ö¥ë³«ºÅ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¤À¡£
¡¡¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î£´¶¯Æþ¤ê¡££±£¹£·£¸Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿°ìÀï¤Ï¥È¥ë¥³¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£»î¹ç¤Ï£¶Æü£±£·»þ£³£°Ê¬¤«¤é£Ô£Â£Ó·ÏÎó¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤ÇÃË»Ò¤âÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê£±£²Æü³«Ëë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÔ¹Ô»î¹ç¡Ê£¶Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¡Ë¤¬£¶Æü£±£µ»þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Åö»î¹ç¤Ï£Ô£Â£Ó·ÏÎó¤ÇÃæ·Ñ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£Õ¡½£Î£Å£Ø£Ô¡×¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±Æü¤ËÃË½÷ÆüËÜÂåÉ½¤Î»î¹ç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¸í»»¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤éÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Î¶¯²½»î¹ç¤È½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Î½à·è¾¡¸«¤ë¡×¡Öº£Æü¤â¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË½÷¤Ç£²»î¹ç´Ñ¤é¤ì¤ë¹¬¤»¡×¡ÖÃË½÷¤É¤Á¤é¤â¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Öº£Æü¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Èï¤ê¤Ê¤·¤ÇÃË½÷¤Î¥Ð¥ì¡¼¤Î»î¹ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤«¤é³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£