今回ご紹介するのは、TikTokアカウント「ちゃんゆ」に投稿された、ハンギングチェアにドジっ子な猫ちゃんが乗ろうとしている様子。動画の再生回数は10万回を超え、「乗るのか、乗らないのか、どっちなんだい」「永遠にみてられる」といった声が集まっています。

【動画：ドジっ子な猫が『ハンギングチェア』に乗ろうとした結果…】

ハンギングチェアを一生懸命ゆさゆさ

TikTokアカウント「ちゃんゆ」に登場したのは、サイベリアンの「アロマ」ちゃん。飼い主さん曰く、アロマちゃんはドジっ子な猫ちゃんなのだそうですが、この日も鈍臭い姿を見せていたといいます。

ある日、アロマちゃんがしきりにハンギングチェアを揺らしているところを目撃した飼い主さん。「揺らしてから乗りたいのかな？」と思って様子を見ていたそうですが、アロマちゃんは全くチェアに乗らなかったそうです。

動くチェアに悪戦苦闘

その後も数秒チェアをゆらゆら揺らしていたというアロマちゃん。すると、「このままでは乗れないにゃ…」と思ったのか、チェアを揺らすのを止めて、なぜか周りを1周し始めたといいます。

チェアの周りを1周することで、頭の中が整理できたのでしょうか。チェアの周りを歩き終えると、アロマちゃんは再度チェアに向かっていったそう。なんだか試行錯誤を重ねているアロマちゃんの姿を見て、飼い主さんも思わず爆笑したといいます。

再挑戦にゃ！

覚悟を決めたアロマちゃんは、そのまま手をチェアの上に。すると、さっきまで乗るのに苦労してたアロマちゃんとは別猫かのように、軽やかに飛び乗ったそうです。なかなか乗れない姿はちょっぴりドジっ子でしたが、ちゃんと乗れて満足げなアロマちゃんなのでした。

投稿は、TikTokにて7000件の高評価を集めており、大きな注目を集めています。必死に試行錯誤を重ねるアロマちゃんの姿を見て、愛らしさを感じた方も多いようです。

投稿を見たTikTokユーザーからは、「乗りたいのか揺らして遊びたいだけなのかw」「1周まわってきたら乗れるの可愛い」「立ち漕ぎしてから加速つけて乗りたかったのね」「一旦諦めて一周してくるとこが可愛い」など、たくさんのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ちゃんゆ」では、アロマちゃんとベンガルの「ティアラ」ちゃんがじゃれ合っている様子や、2匹がダンスしている様子などが投稿されています。

アロマちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ちゃんゆ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。