高いところが大好きな猫ちゃんは多いですが、キャットウォークは、そんな猫ちゃんの欲求を満たしてあげられるアイテムの1つ。ある日、飼い主さんがキャットウォークに穴を開けてみたところ、猫ちゃんが予想外の使い方をはじめたと話題となっています。その光景を見た人からは、「い～や～♡可愛すぎる！」「穴開けて正解でしたね」と絶賛の声が寄せられることに。はたして、飼い主さんも予想していなかった『穴の意外な使い方』とは…？

【動画：猫が歩く空中の通路に『小さな穴をあけてみた』結果…】

キャットウォークに穴を開けてみることに

Instagramアカウント『まるこさん』に投稿されたのは、キャットウォークに穴を開けてみた光景。この日、飼い主さんはおうちの中に設置してあるキャットウォークに、ピンポン玉ほどの大きさの穴を開けてみたそう。すると、普段見慣れない穴ができていたことに気づいたキジトラ猫のみりんちゃんが、興味深そうに穴の近くに寄ってきたといいます。

飼い主さんが下から穴を見上げると、そこにはみりんちゃんのお顔が覗いていたそう。穴の向こうからこちらを見ているみりんちゃんの不思議そうなお顔に、なんだかキュンとしてしまいます。

穴からボールを入れてみたところ…

キャットウォークに開いた穴がとても気になっているご様子のみりんちゃん。そこで、飼い主さんは穴の下からみりんちゃんのお気に入りのボールを入れて、みりんちゃんの反応を見てみることに。

ボールを穴の下から入れてみると、みりんちゃんは目の前に現れたボールをじっと見つめていたそう。しかしそのボールは、すぐに穴から下に落下してしまいました。

すると、みりんちゃんはボールを追いかけようとしたのか、なんと穴の中にお口をスッポリとはめたのだとか！穴の隙間からチラリと見えるモコモコのお口に、思わずキュンとしてしまいます。その愛らしい姿に、飼い主さんも思わず笑顔になってしまうのでした。

穴に顔をすっぽりハメる姿に絶賛の声！

その後も、飼い主さんは穴の下からボールを入れたり、みりんちゃんをツンツンと触ってみたりと反応を見てみたそう。そのたび、みりんちゃんも楽しそうに穴に顔を入れて遊んでいたといいます。

穴に手を入れて遊ぶのかと思いきや、みりんちゃんの予想外の穴の使い方がたくさんの人に癒やしを届けてくれることとなったのでした。

キャットウォークに開いた穴で遊ぶみりんちゃんの姿には、「鼻だけなのにこんなに可愛いなんてずるい」「うちの渡り板も穴開けよう」「嫌なこと全部忘れましたｗありがとう！」と、絶賛の声が寄せられることに。自分のおうちでも試してみたいという声があがっています。

Instagramアカウント『まるこさん』では、そんな楽しい毎日を送るキジトラ猫のみりんちゃんと、保護猫のしお君の日々が投稿されています。

みりんちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「まるこさん」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。