26年度朝ドラ主演の上坂樹里、遊び心溢れるワッペンジャケット着こなし【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】女優の上坂樹里が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
白地のジャケットに遊び心溢れるワッペンが印象的なアウターを着こなして登場した上坂。ボトムスは、ブラウンを合わせ秋らしい着こなしを見せていた。
上坂は、2026年の3月に放送が開始されるNHK朝の連続ドラマ小説「風、薫る」で主演を務めることが決定し話題となっている。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
◆上坂樹里、秋コーデで登場
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
