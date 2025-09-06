超特急アロハ、リムレスメガネで色気放出 不意打ち笑顔に歓声上がる【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】超特急の高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】高松アロハ、歓声上がった不意打ちの表情
◆高松アロハ、ステージトップで不意打ち笑顔
モスグリーンのベストにセミワイドパンツ、リムレスメガネを合わせた姿で登場した高松。カジュアルなスタイルに加えてメイクはツヤ感をプラス。ステージトップでは色気たっぷりの表情から一変、メガネをそっと外し微笑み、不意打ちの表情に会場からは歓声が上がった。
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
