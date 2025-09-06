ミャクミャク「TGC」最多出演キャラも最後に初めて口開く しなこと激しいダンスコラボ 【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】大阪・関西万博 公式キャラクター「ミャクミャク」とクリエイターのしなこが6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」 ※ABEMAで独占無料生中継）に出演した。
【写真】しなこの激しいダンスステージ
https://twitter.com/modelpress/status/1964209411699986712
「TGC」は「大阪・関西万博PRブロンズパートナー」として、4月13日に開幕した大阪・関西万博の認知拡大・機運醸成・来場意欲喚起に取り組んできた。2023年3月開催の「TGC 2023 S/S」からスタートした「EXPO 2025 SPECIAL STAGE」は、TGC地方開催を含む全てのTGCで展開。今回、大阪・関西万博閉幕まで残り1ヶ月半となるタイミングでこのスペシャルステージもラストを迎えた。スペシャルゲストには、小中学生を中心に人気を誇るクリエイターで、スイーツのプロデュースやアーティストとしても活躍しているしなこが、ミャクミャクの付いたドレスを着て登場し、“歯磨きソング”「歯ラ歯ラ」をミャクミャクと一緒にパフォーマンス。激しいパラパラダンスを揃ってキレキレに披露し、手を繋いでランウェイを歩く場面もあった。
トークでは、大阪・関西万博スペシャルサポーターのゆうちゃみとゆい小池（ゆいちゃみ）もミャクミャクのついたレースワンピースを着こなし登壇。「TGC」最多出演キャラクターとなり喜んで飛び跳ねたミャクミャク。最後の出演となった「TGC」にお礼の手紙を用意してきたと伝えた。手紙はMCの鷲見玲奈アナウンサーが代読。「TGC、一緒にステージに出てくれた皆、TGCを観に来てくれた皆へ。TGCでたくさんのお友達ができて楽しかったよ。たくさんの友達と一緒にステージに出たり、皆と一緒に写真を撮れて楽しかったな。たくさんのお友達に万博のことを知ってもらえてよかったよ。皆本当にありがとう！ミャクミャク」と少し話し方を寄せる形で代読し、笑いを誘っていた。最後に「ミャクミャクだよー！今日はありがとう！大阪・関西万博2025で会おうね！」とTGCで初めてしゃべり、会場を驚かせていた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
◆しなこ、ミャクミャクと「歯ラ歯ラ」ダンス
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
