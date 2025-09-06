米アパレ2025ルブランド「アメリカン・イーグル」が、賛否両論を巻き起こしたシドニー・スウィーニー出演の2025年秋の広告キャンペーンを「成功」と評価した。同広告では「Sydney Sweeney Has Great Jeans（シドニー・スウィーニーは素晴らしいジーンズを持っている）」というキャッチコピーが使用され、「jeans（ジーンズ）」と「genes（遺伝子）」の言葉遊びが物議を醸した。



【写真】物議を醸したアメリカン・イーグルの広告 確かに美しい

広告動画では、金髪で青い目を持つシドニーが「遺伝子は親から子へと受け継がれ、髪の色、性格、さらには目の色などの特徴を決定する」と語り、最後に「私のジーンズは青」と締めくくる。この表現が、優生学や白人至上主義を想起させるとの批判を招いた。



しかし、アメリカン・イーグルの会長兼CEOジェイ・ショッテンスタイン氏は、同広告の影響を肯定的に評価。第２四半期の決算発表に際し、「シドニー・スウィーニーとトラヴィス・ケルシーを起用した最近のキャンペーンの成功により、顧客の認知度、エンゲージメント、売上が向上した」と述べた。WWDによると、同ブランドはデニム商品の完売や来店者数の二桁増加、新規顧客の獲得など、目に見える成果を上げているという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）