明日7日(日)は、西日本から東日本を中心に猛烈な暑さになるでしょう。最高気温が35℃以上の猛暑日が今日6日(土)より増え、東京都心も4日ぶりに35℃の予想です。熱中症に警戒してください。

今日6日は西日本を中心に危険な暑さ

台風一過となった今日6日(土)は、全国の広い範囲で晴れて、9月とは思えないような強い日差しが照り付けました。たっぷりの日差しと真夏と同じくらいの暑い空気に覆われて、西日本を中心に気温が上昇しました。





午後3時現在、全国で一番気温が上がったのは、山口県山口市36.9℃で統計開始以来9月の1位の気温となりました。高知県四万十市西土佐で36.5℃、山口県岩国市の広瀬で36.1℃など、29地点で35℃以上の猛暑日となりました。主な地点の最高気温は、札幌28.6℃、仙台30.1℃(昨日より5℃高い)、新潟30.1℃、東京都心32.5℃(昨日より6℃高い)、名古屋34.9℃、大阪34.4℃、広島33.6℃、高知33.5℃、福岡35.2℃、那覇33.2℃

明日7日(日)は猛暑日地点が増える 東京も猛暑日復活

明日7日は、前線を伴った低気圧が北海道を通過し、前線が東北や北陸に南下するでしょう。北海道や東北の日本海側、北陸では雨が降りそうです。東北の太平洋側から九州、沖縄にかけては、高気圧に覆われて晴れる所が多くなるでしょう。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込みやすくなるため、晴れる西日本〜東日本では、今日6日(土)以上に暑くなる所が増える見通しです。



九州から関東甲信、東北の南部では、ほとんどの所で30℃を超えて、内陸を中心に35℃以上の所もあるでしょう。東京都心も35℃の予想で、4日ぶりの猛暑日の見込みです。お出かけを予定されている方は、こまめに水分を補給し、直射日光は日傘や帽子などで出来る限り遮るようにしましょう。室内で過ごされる方は、適切にエアコンを使用してください。

だれでも簡単! 脱水状態のチェック方法

熱中症の予備軍ともいえるのが「脱水状態」です。体の中で、水分が少なくなっているのを判断するには、次の2つの方法がおススメです。



1つめは、皮膚をつまみ上げて、脱水状態をチェックする方法です。手の甲の皮膚をつまみ上げた後、放してみましょう。もとに戻るのに、2秒以上かかれば、脱水状態になっている可能性があります。これは、高齢者が脱水しているかどうか、周りの人でも確認しやすい方法です。



2つめは、爪を押して、隠れ脱水症をチェックする方法です。手の親指の爪を、逆の手の親指と人差し指でつまんでみてください。つまんだ指を離した時、白くなった爪の色が、元のピンク色に戻るのに3秒以上かかれば、脱水症を起こしている可能性があります。



もし脱水状態になった場合は、スポーツ飲料などで水分補給を心がけてください。