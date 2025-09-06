高級タワーマンションが人気を博し、都市のスカイラインを彩る。その中には大手デベロッパーなどが「老人ホーム」として建設したものも増加しているという。戸建てに住む高齢者を狙った闇バイトなどの犯罪が増えるなかで、セキュリティがより強固なタワマン型の高級老人ホームは、理にかなった選択といえるだろう。

オラガ総研代表取締役の牧野知弘氏によると、ここ最近、健康に対する意識が高く、「より長生きしたい」という強い願望を持つ富裕層の高齢者が増えているという。質の高い医療サービスを受けられるような“終の棲家”に注目が集まっているというのだ。後編記事では高級老人ホーム市場の構造と課題について牧野氏に語ってもらった。【前後編の後編。前編から読む】

牧野氏は大手デベロッパーが高級老人ホーム市場に積極的に参入している背景について「経済的な合理性があるからだ」と指摘する。

「一般のマンション市場と同様に、土地代・建設費などの高騰が進むなか、富裕層をターゲットにすることは、高い収益率を確保するうえで最も手っ取り早い戦略となります。例えば、一般庶民に6000万円でマンションを売るよりも、高齢富裕層に2億円、3億円で売るほうが当然収益性が高くなるため、デベロッパーは富裕層向けのマーケットを“非常に美味しい”と捉えているのです」（牧野氏）

その結果、市場には極めて豪華な内装、ホテルライクなサービス、医療機関との連携などを謳う高額な施設が増加している。しかし、牧野氏はこれを「見せかけの高級感」であると指摘する。

「デベロッパーは“箱”としての豪華さを最大限に演出し、有名シェフが常駐するといった宣伝文句で入居者の期待を煽るが、これが必ずしも入居者の真の幸福や日々の満足に繋がるとは限らない。

富裕層からタワマン型が人気なのは、“非常に高級感がある”という思い込みが根強いのでしょう。入居者も、タワマンに住むことの高揚感やステータスを求めている傾向が強い。また、タワマンは容積率が高く、多くの住戸を詰め込むことで建設費や原価を回収し、大きな利益を上げやすい構造になっている」

さらに牧野氏は、高級老人ホームの運営側が抱える構造的なリスクについても言及する。

「すべての高齢者施設に共通することだが、入居者は“有限”であり、いずれは健康を害し、亡くなる。デベロッパーは、本来的に医療や介護の専門家ではないため、提携医療機関に丸投げする形になる。極端な話として、入居者にはなるべく早く健康を害し、老人ホームから医療機関に移ってもらったほうが、部屋の回転率が上がり、その都度前払い金がたくさん入ってくるため、経営はうまくいく」

富裕層の高齢者の多くは、いざ健康を損ない、施設から出ることになっても、路頭に迷うようなことが少ないため、問題が表面化しにくい側面があるという。

「デベロッパーは“箱”から入るため、見た目が高級なものを作ることには長けているが、人間、特に老人の心理を深く理解しているわけではない。入居者側も、現役時代のステータス感覚で施設を選びがちだが、画一的な“高級”の押し付けでは、多様な個人の幸福にはつながらない。

特に、何百人もの入居者が同じ施設を共有するタワマン型では、コミュニティを上手く形成するのは難しいのではないか。施設側から“ほら、これが幸せでしょう”と提示される画一的な暮らしは、最初は良くても、その先には後悔しか残らない可能性もあるのでは」（牧野氏）

例えば、一般的なマンションでは隣人とのコミュニケーションは希薄になりがちだが、老人ホームでは共同生活が前提となる。しかし、タワマン型では『タテとヨコ』の関係性、つまり高層階と低層階での入居金の差が人間関係に影響を与えたり、隣室同士のトラブルが退去の原因になったりすることもあるのだろう。

今後の市場動向について、牧野氏は次のように言及する。

「こうした課題を抱えながらも、市場はまだまだ伸びるでしょう。しかし、利用者一人ひとりに焦点を当てたきめ細やかなサービス展開は難しく、既存のビジネスモデルでは本質的に、ポジティブな変化はあまり期待できません」

タワマン型などをはじめとする高級老人ホームは、高齢富裕層にとって理想的な入居先のように見える。しかし、高額な費用と引き換えに得られるのは、必ずしも真の幸福とは限らないのだろう。

牧野知弘（まきの・ともひろ）／不動産事業プロデューサー・オラガ総研 代表。東京大学経済学部卒業。第一勧業銀行（現：みずほ銀行）、ボストンコンサルティンググループを経て1989年三井不動産入社。数多くの不動産買収、開発、証券化業務を手がけたのち、三井不動産ホテルマネジメントに出向し、ホテルリノベーション、経営企画、収益分析、コスト削減、新規開発業務に従事する。2006年日本コマーシャル投資法人執行役員に就任しJ-REIT（不動産投資信託）市場に上場。2009年株式会社オフィス・牧野設立およびオラガHSC株式会社を設立、代表取締役に就任。2015年オラガ総研株式会社設立、代表取締役に就任する。2018年全国渡り鳥生活倶楽部株式会社設立、代表取締役に就任する。

