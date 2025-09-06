「うわさ」で時に混乱招くサッカー移籍アカウント…ＳＮＳ時代だからこそ真の情報届けたい

◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

サッカー界で夏、冬にやってくる移籍市場（移籍可能期間）になると、ＳＮＳ上の「移籍アカウント」が目に飛び込んでくる。「○○選手が●●に移籍」と具体的なものもあれば、「赤いクラブから元日本代表選手が退団」などと抽象的なものも。中には数万人のフォロワーがいるアカウントも存在する。

移籍に携わるエージェント（選手代理人）は「選手から『ＳＮＳで見たけど、この話は本当なのか』と聞かれることもある。移籍のオファーなどがクラブから届けば、当然選手には伝える。しかし、もし移籍を望んでいる選手がそんなうわさを耳にすれば、当然気になる。まったくのデマという場合も多く、困ったこともある」と明かす。

現場レベルでは混乱を招くこともある。根も葉もないうわさを振りまき、“いいね”を狙う移籍アカウントには困りものだ。

一方で、今やＳＮＳでの情報発信や収集は当たり前の時代。フォロワー数が示す通り、いかにファンが選手の情報を求めているかを感じる。成熟する欧州サッカーのように、うわさを楽しむこともサッカーファンの妙味だが、取材に基づいた情報の価値は今も昔も変わらないと信じている。

移籍は選手、クラブ、エージェントなど、さまざまな思惑が絡み合って成立する。状況も日替わりだ。そんな複雑怪奇な世界の裏側をのぞけるのも、この仕事の醍醐（だいご）味。世の中にゴシップが拡散され、情報を見極める必要があるからこそ、本当の情報を届けたい。強く感じた今夏の移籍市場だった。（サッカー担当・金川 誉）

◆金川 誉（かながわ・たかし）２００５年入社。Ｗ杯は１４年から３大会連続で取材。